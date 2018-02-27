مؤشرات عربية وعالمية

السعودية تمنح المستثمرين الأجانب رخصا لـ5 سنوات

الرياض-أ ف ب: أعلنت هيئة الاستثمار السعودية عن تغيير في الرخص الممنوحة للمستثمرين الاجانب ينص على تجديد هذه الرخص كل خمس سنوات بعدما كانت تجدد سنويا، في خطوة تهدف الى جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية.

وأشارت هيئة الاستثمار في بيان الى انها أدرجت في استراتيجية جديدة لها “فتح مكاتب عالمية في ثمانية دول تعنى بالقطاعات ذات الاولوية، لتغطي القطاعات الاقتصادية المهمة لرؤية 2030”.

وتعمل السعودية، على تنويع اقتصادها الذي طالما اعتمد بشكل أساسي على الايرادات النفطية، على خلفية تراجع عائداتها اثر الانخفاض الحاد في أسعار النفط عام 2014.

“المركزي البحريني” يصدر أذون خزانة بـ 265.5 مليون دولار

باع مصرف البحرين المركزي، امس، أذون خزانة حكومية بقيمة 100 مليون دينار (265.5 مليون دولار)، نيابة عن الحكومة.

وقال المركزي البحريني في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني اوردته “الاناضول”، إن فترة استحقاق الإصدار الجديد 12 شهرا، من 1 مارس المقبل إلى 28 فبراير 2019.

وبحسب البيان، بلغ معدل سعر الفائدة على الأذون 3.74 في المئة مرتفعاً بنحو طفيف من 3.71 في المئة للإصدار السابق في 25 يناير.

“كومكاست” تعرض 31 مليار دولار لشراء مجموعة سكاي

لندن-رويترز: قالت كومكاست عملاق قطاع تلفزيون الكابل في الولايات المتحدة امس انها تعرض شراء سكاي مقابل 31 مليار دولار متحدية شركة فوكس التابعة لقطب صناعة الاعلام العالمي روبرت مردوخ ووالت ديزني في صراع الاستحواذ على أكبر مجموعة للتلفزيون المدفوع في أوروبا.

وعرضت كومكاست أكبر شركة في العالم في قطاع الترفيه والتي تملك ان.بي.سي وشركة أفلام يونيفرسال شراء السهم مقبل 12.50 جنيه استرليني أي بفارق كبير عن السعر الذي اتفقت فوكس علي سداده مقابل كل سهم في الشركة البريطانية ويبلغ 10.75 استرليني.

كانت ديزني اتفقت على شراء سكاي من فوكس في وقت لاحق بالاضافة الى أصول أخرى في صفقة منفصلة قيمتها 52 مليار دولار.

صندوق النقد يتوقع 3.9٪ نموا عالميا في 2018 و 2019

جاكرتا -رويترز: قالت كريستين لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي أمس ان الاقتصاد العالمي يبدى مظاهر نمو واسع النطاق ولكن الصورة العامة تتغير مع زيادة مخاطر منازعات تجارية وتطبيع السياسيات النقدية والتغيرات التكنولوجية.

وقالت لاغارد في مؤتمر للصندوق في جاكرتا للتحضير للاجتماعات السنوية في بالي في أكتوبر ان الصندوق يتوقع أن يبلغ معدل النمو العالمي 3.9 في المئة في 2018 و2019.

ولم يطرأ تغيير علي التوقعات عما كانت عليه في يناير كانون الثاني ولكنها أعلى من 3.7 في عام 2017.

وقالت لاجارد ان رابطة دول جنوب شرق اسيا تتأهب لرفع أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة وأوروبا لكنها حذرت من أن واضعي السياسيات بحاجة الى أن يتوخوا الحذر بشأن أثر ذلك على الاستقرار المالي وتقلبات التدفقات الرأسمالية.