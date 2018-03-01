كتب – محمود شندي:

شهد المؤشر السعري لبورصة الكويت، أمس ارتفاعا بواقع 35 نقطة ليغلق عند مستوى 6807.9 نقطة ، نتيجة التداولات النشطة والقوية في نهاية الجلسة خصوصا اثناء تداولات المزاد التي نجحت في دعم المؤشر بنحو 13 نقطة وذلك على اثر النشاط القوي الذي حدث على الاسهم الرخيصة بعد ان بلغت مستويات سعرية جاذبة ونشطة للعديد من المتداولين.

وجاء ارتفاع السوق امس وتجاوز حاجز 6800 نقطة بدعم من التحول في السوق من الفتور الشديد وحالة غياب الرغبة الشرائية وتدني مستوى السيولة حتى انطلاق خبر الشركة التابعة للرابطة مع الجيش الاميركي وهو ما القي بظلاله على السوق بصورة ايجابية ودفع معظم الاسهم الى الارتفاع وذلك من خلال حالة من التفاؤل والنشاط والزخم على معظم الاسهم .

وحققت مجموعة الرابطة نشاطا قويا بدعم من خبر العقد الجديد حيث قفز سهم الرابطة 17.9 فلسا ليغلق على 111 فلسا بنحو 19% بقيمة 750 الف دينار ، فيما ارتفع سهم لوجيستك 3.4 فلسا ليغلق على 53.8 فلسا بقيمة تداول 1.1 مليون دينار فيما ارتفع سهم التنظيف 3.5 فلسا ليغلق على 60 فلس، ومن المتوقع ان يستمر نشاط المجموعة على اثر ذلك العقد خلال الفترة المقبلة .

ومازال نشاط بعض المحافظ والصناديق مستمرا حيث تقوم بتجميع الاسهم القيادية وخصوصا في قطاع المصارف للاستفادة من التوزيعات المالية التي تعتبر المحفز الرئيسي في السوق خلال الفترة الراهنة لاسيما في ظل ارتفاع حجم الارباح للبنوك في 2017 ، بالاضافة الى نمو العديد من نتائج الشركات .

واستمرت حركة النشاط على الاسهم القيادية استباقا لاعلان فوتسي راسل عن الشركات المرشحة للدخول في المؤشر خلال شهر مارس المقبل قبل الانطلاق الفعلي للمؤشر في نوفمبر المقبل حيث تسعى بعض المحافظ والصناديق الى تجميع تلك الاسهم قبل انطلاق المؤشر للاستفادة من مستويات السعرية للاحتفاظ بالاسهم او تحقيق هوامش ربحية .

وجاء نشاط الاسهم القيادية خلال الفترة الماضية بدعم من انطلاق خطة تطوير البورصة لاسيما في ما يتعلق بتقسيم الأسواق تمهيداً للتطبيق الفعلي المتوقع إطلاقه في نهاية مارس المقبل ، حيث يترقب الجميع تطبيق المنظومة الجديدة من اجل تقييمها وتحديد الاتجاه الاستثماري ، وهو ما عزز من التجميع على الاسهم القيادية باعتبارها المكون الرئيسي في السوق الاولى.

فيما شهدت الاغلاقات الاسبوعية لبورصة الكويت خلال الاسبوع الماضي الذي اقتصر على 3 جلسات فق ارتفاعات في جميع المؤشرات ولكن بصورة متباينة حيث اقفل المؤشر السعري على ارتفاع بواقع 51.4 نقطة بنحو 0.7 % ليستقر عند مستوى 6807.9 نقطة فيما ارتفع المؤشر الوزني4.3 نقطة ليغلق على 414.4 نقطة بارتفاع 1 % فيما حقق مؤشر “كويت 15” ارتفاعا بنحو8.7 نقطة ليغلق على 957.3 نقطة بنمو 0.9 % .

وتباين أداء المؤشرات بنهاية التعاملات حيث صعد السعري 0.52% إلى النقطة 6807.9 رابحاً 35.07 نقطة، وارتفع الوزني 0.11%، فيما هبط كويت 15 بنسبة 0.07%.على الترتيب وأنهت 6 قطاعات التعاملات باللون الأخضر يتصدرها الصناعة بنحو 1.7% بدفع من صعود عدة أسهم بالقطاع على رأسها الرابطة بنسبة 19.23% متصدراً ارتفاعات البورصة.

وتراجعت مؤشرات 4 قطاعات يتصدرها الاتصالات بنحو 2.8%؛ بضغط من هبوط كافة أسهم القطاع يتقدمها آن ديجيتال بنسبة 4.05%، يليه فيفا بحوالي 4% وتقلصت سيولة البورصة بنسبة 9.1% إلى 11.17 مليون دينار مقابل 12.29 مليون دينار بالأمس، فيما ارتفعت أحجام التداول 21.2% إلى 81.34 مليون سهم مقابل 67.13 مليون سهم بجلسة الأربعاء وحقق سهم الكويت الوطني أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 2.42 مليون دينار مرتفعاً 0.13%، فيما تصدر سهم لوجستيك نشاط الكميات بتداول 21.79 مليون سهم مرتفعاً 6.75%.