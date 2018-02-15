كتب – محمود شندي:

شهدت تداولات البورصة خلال الاسبوع الماضي ارتفاعات في اداء مؤشراتها على الرغم من استمرار حالة الفتور والعزوف عن الشراء وغياب القوى الشرائية، في حين سيطرت الاسهم الخاملة على التداولات في السوق خلال الاسبوع الماضي واستطاعت التلاعب بالمؤشر السعري بصورة واضحة، فيما غابت الاتجاهات الاستثمارية والرغبة في الشراء الاستراتيجي طويل المدى، فيما تظل توزيعات الارباح للبنوك هي المحفز للسوق خلال الفترة المقبلة.

وشهدت المؤشرات ارتفاعات كبيرة حيث ارتفع المؤشر السعري 109.7 نقطة بواقع 1.6% ليستقر عند مستوى 6764.2 نقطة نتيجة النشاط الواضح والمضاربات على الكثير من الاسهم الرخيصة فيما ارتفع المؤشر الوزني 0.3 نقطة بواقع 0.07% ليستقر عند مستوى 410.6 نقطة فيما ارتفع مؤشر كويت 15 بنحو 4 نقاط بواقع 0.4% ليغلق عند 946.4 نقطة نتيجة عملية الشراء الانتقائي التي شهدتها معظم الاسهم القيادية.

وشهدت تداولات الاسبوع الماضي تراجعا محدودا في القيمة السوقية للبورصة بنحو 45 مليون دينار لتصل الى مستوى 27826 مليون دينار بعد ان كانت في جلسة نهاية الاسبوع الماضي نحو 27871 مليون دينار، كما تقلصت السيولة الأسبوعية بالبورصة 29.2% إلى 48.18 مليون دينار مقابل 68.08 مليون دينار في الأسبوع السابق مباشرة.

واتسمت تداولات الاسبوع الماضي بالضعف والفتور على غرار الاسبوع الذي سبق في ظل المخاوف من حدوث هزات كبيرة في اسواق المال الاميركية والاسيوية التي تعاني من حركة تصحيح كبيرة على الرغم من محدودية السوق الكويت قياسا بالاسواق المالية الخليجية الاخرى.

وعلى الرغم من الارتفاعات في المؤشرات الا ان هذه الارتفاعات لا تعكس حقيقة التداولات لاسيما وان الاسهم الخاملة مازالت تتلاعب بالمؤشر السعري الا ان الفترة المقبلة ستشهد تغييرا جذريا للمؤشرات حيث تم إلغاء جميع المؤشرات السعرية واستبدالها بمؤشرات وزنية تعبر عن الأداء الفعلي لتحركات مكونات المؤشرات لتتماشى مع تقسيم الأسواق الذي سوف يطبق في الاجل القريب حيث سيتم اطلاق مؤشر السوق الأول ومؤشر السوق الرئيسي ومؤشر السوق العام الذي يتكون من شركات السوق الأول والسوق الرئيسي بالاضافة الـ13 مؤشر للقطاعات المختلفة في السوق.

الا ان هناك بعض العوامل الايجابية التي شهدها السوق خلال الاسبوع الماضي في مقدمتها أرباح البنوك المُدرجة بالبورصة التي حققت نموا في ارباحها في الربع الرابع 14.8%، على أساس سنوي، حيث بلغت أرباح 10 بنوك محلية خلال الفترة 232.25 مليون دينار (775.5 مليون دولار)، مقابل أرباح بنحو 202.39 مليون دينار (675.8 مليون دولار) في الربع الرابع من عام 2016 حيث حقق بنك الكويت الوطني أعلى أرباح فصلية على مستوى القطاع والسوق الكويتي ككل، بقيمة 84 مليون دينار، بارتفاع نسبته 10.7%، فيما سجل بنك وربة أقل الأرباح خلال الفترة بنحو 2.02 مليون دينار.

وعلى الرغم من استمرار اعلان الكثير من البنوك والشركات عن تحقيقها نموا في الا ان ذلك لن يكون هو المؤثر على مسار المؤشر بالبورصة ولكن سيصبح حجم التوزيعات المالية التي ستقوم الشركات والبنوك بتوزيعها ستكون هي المحفز الجديد للسوق وسيتفاعل السوق مع هذه التوزيعات وقد تحقق الشركات التي ستوزع ارباحا قفزات قوية في اسعارها.

وتترقب البورصة الكثير من القرارات خلال الفترة المقبلة في مقدمتها تطبيق التقسيم الى 3 اسواق المنتظر انطلاقه في مارس المقبل، اذا ما تم الانتهاء من التجارب على ذلك النظام الجديد بنجاح، بالاضافة الى موضوع الخصخصة عقب فوز الشركة الثلاثية بمناقصة مستشار الخصخصة وهو ما يشير الى اقتراب عملية الخصخصة والتي ستنقل معها السوق الى مرحلة جديدة.

وبلغ حجم التداولات الأسبوعي للبورصة 312.22 مليون سهم مقابل 472.64 مليون سهم في الأسبوع الماضي، بانخفاض نسبته 34% وانخفض عدد صفقات الأسبوع ليصل إلى 13.47 ألف صفقة مقابل 18.53 ألف صفقة الأسبوع الماضي، بتراجع نسبته 27.3% وشهدت المؤشرات ارتفاعات كبيرة حيث ارتفع المؤشر السعري 109.7 نقطة بواقع 1.6% ليستقر عند مستوى 6764.2 نقطة نتيجة النشاط الواضح والمضاربات على الكثير من الاسهم الرخيصة فيما ارتفع المؤشر الوزني 0.3 نقطة بواقع 0.07% ليستقر عند مستوى 410.6 نقطة فيما ارتفع مؤشر كويت 15 بنحو 4 نقاط بواقع 0.4% ليغلق عند 946.4 نقطة.