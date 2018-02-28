المتداولون يترقبون تقييم “فوتسي” لأداء الأسهم تمهيداً لانضمامها إلى المؤشر

كتب – محمود شندي:

شهدت الاغلاقات الشهرية لبورصة الكويت خلال فبراير الماضي ارتفاعات في جميع المؤشرات ولكن بصورة متباينة حيث اقفل المؤشر السعري على ارتفاع بواقع 85 نقطة بنحو 1.2% ليستقر عند مستوى 6772.8 نقطة فيما ارتفع المؤشر الوزني نقطتين ليغلق على 413.9 نقطة بارتفاع 0.4% فيما حقق مؤشر كويت 15 ارتفاعا بنحو 17 نقطة ليغلق على 958 نقطة بنمو 1.8%.

عزز نشاط الاسهم خلال فبراير من ارتفاع القيمة السوقية بنحو 64 مليون دينار لتصل الى مستوى 28 مليار دينار ، حيث شهدت تداولات الشهر نشاطا من قبل بعض المحافظ والصناديق على الاسهم القيادية حيث زاد تركيز تلك المحافظ على تجميع الاسهم القيادية وخصوصا في قطاع المصارف للاستفادة من التوزيعات المالية ، وكذلك الانضمام الى مؤشر فوتسي بالاضافة الى تقسيم السوق.

جاء ارتفاع مؤشر كويت 15 في مقدمة المؤشرات المرتفعة خلال فبراير بدعم من التداولات النشطة والقوية على الاسهم القيادية حيث عاد الزخم والنشاط من جديد على تلك الاسهم مع اقتراب الجمعيات العمومية واقرار التوزيعات المالية للارباح وهو الامر الذي عزز التجميع على تلك الاسهم من المتداولين وذلك للاستفادة من توزيعات الارباح، فيما.

كما جاءت حركة النشاط على الاسهم القيادية استباقا لاعلان فوتسي راسل عن الشركات المرشحة للدخول في المؤشر خلال شهر مارس المقبل قبل الانطلاق الفعلي للمؤشر في نوفمبر المقبل حيث تسعى بعض المحافظ والصناديق الى تجميع تلك الاسهم قبل انطلاق المؤشر للاستفادة من مستويات السعرية للاحتفاظ بالاسهم او تحقيق هوامش ربحية.

مؤشر “فوتسي”

ويترقب السوق خلال شهر مارس المقبل مراجعة شركة فوتسي لبورصة الكويت من اجل تحديد الشركات التي ستدخل في المؤشر بعد دراسة تداولات الفترة الماضية وقد تدخل شركات قيادية جديدة الى المؤشر بعد تحقيقها معدل دوران قوي خلال الفترة الماضية وهو ما يشير الى وجود العديد من المحفزات التي يضمها السوق خلال الفترة المقبلة.

وجاء نشاط الاسهم القيادية خلال الفترة الماضية بدعم من انطلاق خطة تطوير البورصة لاسيما في ما يتعلق بتقسيم الأسواق تمهيداً للتطبيق الفعلي المتوقع إطلاقه في نهاية مارس المقبل ، حيث يترقب الجميع تطبيق المنظومة الجديدة من اجل تقييمها وتحديد الاتجاه الاستثماري، وهو ما عزز من التجميع على الاسهم القيادية باعتبارها المكون الرئيسي في السوق الاولى.

ومن الواضح ان التوزيعات المالية لارباح البنوك ستلعب دورا مؤثرا على مسار السوق خلال الفترة المقبلة لاسيما وان المصارف نجحت في تحقيق نموا في ارباحها المالية حيث حقق بنك الكويت الوطني أعلى الأرباح بين البنوك المُعلنة حيث بلغت أرباحه بالربع الرابع من 2017 نحو 84 مليون دينار، وسجل أرباحاً بقيمة 322.36 مليون دينار في العام الماضي ، وجاءت أرباح بيت التمويل الكويتي في المرتبة الثانية بقيمة 46.29 مليون دينار، فيما حَلَ ثالثاً على مستوى عام 2017 بالكامل بأرباح قيمتها 187.65 مليون دينار.

تداولات فبراير

بلغت أحجام التداول بالبورصة خلال فبراير 1.32 مليار سهم، مقارنة مع 2.61 مليار سهم تم تداولها في يناير الماضي، بتراجع نسبته 49.6% وشهدت قيم التداول تراجعاً نسبته 35.8% بنهاية فبراير، لتصل إلى 207.26 مليون دينار، مقارنة بمستواها في يناير الماضي عند 322.92 مليون دينار وعلى مستوى الصفقات، انخفضت بنهاية فبراير بحوالي 41.6% لتصل إلى 54.55 ألف صفقة، مقارنة مع 93.33 ألف صفقة نُفذت في يناير الماضي.

وجاءت متوسطات التداول بالبورصة للجلسة الواحدة خلال فبراير على النحو التالي: الكميات بواقع 73.12 مليون سهم، والصفقات بحدود 3.03 ألف صفقة، والقيم تُقدر بحوالي 11.51 مليون دينار.