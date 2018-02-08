عواصم – وكالات: استهدف التحالف الدولي بقيادة واشنطن، مقاتلين موالين للنظام السوري في محافظة دير الزور شرق البلاد، ما أسفر عن سقوط مئة قتيل، فيما واصلت قوات النظام لليوم الرابع على التوالي قصفها العنيف للغوطة الشرقية المحاصرة، قرب دمشق، موقعة 38 قتيلاً مدنياً وعشرات الجرحى.

وأعلن التحالف الدولي فجر أمس، أن “قوات موالية للنظام شنّت في 7 فبراير هجوماً لا مبرر له” ضد مركز لقوات سورية الديمقراطية “قسد” شرق نهر الفرات في محافظة دير الزور الحدودية مع العراق، موضحاً أن عناصر من قواته في مهمة “استشارة ودعم ومرافقة” كانت متمركزة مع “قسد” حين وقع الهجوم.

وأضاف إنه “شن غارات على القوات المهاجمة

لصد العمل العدائي” ضد عناصر من قواته وقوات “قسد”،

في “اطار الدفاع المشروع عن النفس”، فيما قدر مسؤول

عسكري أميركي “مقتل نحو مئة عنصر من القوات الموالية للنظام.

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي لمحاربة “داعش” الكولونيل رايان ديلون، إن قوات التحالف تعرضت لهجوم “لا مبرر له” من قوات النظام السوري، والتحالف نسق مع الروس قبل وأثناء وبعد استهداف الميليشيات الموالية للنظام، مشيرا إلى أن “التحالف لا يرغب بالتصعيد وما حدث كان دفاعاً عن النفس وعن الحلفاء”.

وأضاف “سنرد على أي هجمات مهما كان مصدرها،

وسنحمي أنفسنا من أي هجوم سواء من داعش أو غيره”،

معتبراً أن خط التنسيق مع الروس هام للغاية لتفادي أي اشتباك، و”لا ننتظر ضوءا أخضر من الروس للدفاع عن أنفسنا”.

وأشار إلى أن 2 في المئة من الأراضي في سورية

خاضعة لـ”داعش” ومازالت تشكل تهديدا، حيث يتواجد التنظيم في محيط البوكمال والميادين وعلى الحدود

الشمالية الشرقية، معتبراً أن عملية عفرين تشتت الجهود

عن محاربة “داعش”، ولا نريد تكرار سيناريو اليوم في منبج

مع الأتراك”، مؤكداً مواصلة التحالف على دعم “قسد” بالأسلحة.

وفي هذا الإطار ذكرت مواقع أميركية أن الولايات المتحدة تحقق في وجود أي دور روسي وإيراني بهجوم ميليشيا النظام على مقرها بدير الزور.

وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن، أن القصف الأميركي “الجوي وبصواريخ أرض أرض” من جهته أسفر عن مقتل 45 عنصراً غالبيتهم من مقاتلي العشائر الذين يقاتلون إلى جانب قوات النظام فضلاً عن آخرين أفغان، مشيراً إلى أنه تسبب أيضاً بتدمير أسلحة ثقيلة من دبابات ومدافع وآليات.

وأكد عبد الرحمن أن “قوات النظام تسعى لاستعادة حقول النفط والغاز التي سيطرت عليها قسد بعد طرد تنظيم داعش”، وأبرزها حقلا كونيكو والعمر.

وذكر الاعلام الرسمي السوري أن التحالف الدولي استهدف مقاتلين موالين للقوات الحكومية، واصفاً القصف بـ”العدوان الجديد”.

ويأتي التصعيد في دير الزور رغم خط فض اشتباك الذي أنشأته الولايات المتحدة وروسيا ويمتد على طول نهر الفرات من محافظة الرقة باتجاه دير الزور المحاذية لضمان عدم حصول أي مواجهات بين الطرفين.

وبعد يومين دمويين في الغوطة الشرقية، معقل الفصائل المعارضة قرب دمشق، جددت قوات النظام السوري الخميس قصفها الجوي والمدفعي.

ووثق المرصد السوري، أمس، “مقتل 54 مدنياً بينهم عشرة أطفال في الغارات الجوية” على مناطق عدة في الغوطة، ما يرفع الحصيلة الى 207 قتيلاً خلال أربعة آيام موضحاً أن “الحصيلة تواصل ارتفاعها نتيجة استمرار الغارات الجوية وعجز الفرق الطبية في الغوطة الشرقية المحاصرة مع استمرار توافد المصابين اليها”.

وفي ريف محافظة إدلب شمال غرب سورية، قتل 10 مدنيين وأصيب 15 آخرون، بينهم أعضاء في الدفاع المدني في قصف جوي نفذته طائرات روسية.

وفي أنقرة، أعلنت الرئاسة أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب اردوغان اتفقا في اتصال هاتفي على عقد قمة روسية تركية ايرانية جديدة في اسطنبول لبحث الوضع في سورية.

وعقد مجلس الامن الدولي أمس، اجتماعاً مغلقاً لبحث هدنة انسانية لمدة شهر في سورية طالب بها ممثلو وكالات الامم المتحدة التي توجد مقارها في دمشق.