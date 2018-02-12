موسكو تنفي علمها بوجود قاعدة عسكرية لإيران في تدمر وتحذر من التصعيد

عواصم – وكالات: أكد وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس أن إيران هي سبب المشكلات والأزمات التي تعاني منها دول الشرق الأوسط.

وقال ماتيس للصحافيين أول من أمس، وهو في طريقه إلى روما لحضور اجتماع وزراء دفاع 14 دولة مشاركة في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم “داعش”، إن “من المثير للاهتمام أنه في كل مكان نجد مشكلة في الشرق الأوسط تجد نفس الشيء إيران وراء ذلك.. سواء كان ذلك في اليمن أو بيروت أو في سورية.. تجد دائماً إيران”.

واستبعد أن تدخل قوات بلاده في مواجهة عسكرية مع قوات النظام السوري، مشدداً على أن سبب وجود الولايات المتحدة في سورية هو لمحاربة “داعش”.

وأوضح “نحن هناك لسبب واحد فقط وهو محاربة داعش.. ومن حقنا الدفاع عن النفس في حال تعرضنا للخطر.. كما حدث مع قوة موالية للنظام عندما استهدفت قواتنا بعد أن شنت هجوماً على أحد مراكز حلفائنا.. فخيارنا عدم توسيع تلك الحرب.. لأن ذلك ليس في مصلحتنا”.

واعترف بأن قسما من مسلحي “قوات سورية الديمقراطية”، توجهوا إلى عفرين من المناطق الأخرى في سورية الخاضعة لسيطرتها، بعد عملية “غصن الزيتون” التركية.

واعتبر أن “غصن الزيتون” “شتتت تركيز” الأكراد داخل “قوات سورية الديمقراطية”.

من ناحية ثانية، ذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية أن تل أبيب بعثت خلال الأيام الأخيرة، رسائل “شديدة اللهجة” لإيران عبر دول أوروبية، بشأن نشاطات طهران في لبنان وسوريا.

وقالت مصادر ديبلوماسية إسرائيلية وأوروبية إن “الرسائل نقلت عبر ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، للرئيس الإيراني حسن روحاني ومستشاريه”.

وأشارت إلى أن الرسائل “حملت تحذيراً شديداً من إقامة مصانع للأسلحة والصواريخ في لبنان وقواعد عسكرية (تابعة لإيران) في سورية”.

وأضافت إن الديبلوماسيين الأوروبيين “نقلوا رسائل إسرائيل إلى أعلى مستوى في إيران”.

وأوضحت أن المدير العام للشؤون السياسية والأمنية بوزارة الخارجية الفرنسية نيكولاس دي ريفيير، استدعى منذ أسبوعين السفير الإيراني في باريس أبوالقاسم دلفي، مشيرة إلى أن دي ريفيير التقى الأربعاء الماضي، مسؤول إيراني رفيع، ونقل إليه الرسائل الإسرائيلية.

على صعيد آخر، ذكر الجيش الإسرائيلي أن إيران و”فيلق القدس” يعملون منذ وقت طويل، بدعم من قوات النظام السوري وموافقته، من قاعدة “تي 4” قرب من تدمر، ونشر صوراً بالأقمار الصناعية تظهر القاعدة، والطائرة من دون طيار الإيرانية التي استهدفتها إسرائيل وأسقطتها، كما نشر مقطع فيديو يظهر العملية.

في سياق متصل، عززت إسرائيل خلال اليومين الماضيين، دفاعاتها الجوية في المنطقة الشمالية على الحدود مع لبنان وسورية.

وذكرت صحيفة “الجيروزاليم بوست” الإسرائيلية أمس، أن الجيش الإسرائيلي رفض التعليق على هذا التطور، لكن شهود عيان قالوا إنهم شاهدوا قافلة من بطاريات الدفاع الصاروخى متجهة نحو مناطق الشمال.

وأضافت “نشر شهود آخرون صور لشاحنات عدة تحمل البطاريات على الطرق السريعة المركزية في شمال إسرائيل”.

وفي تحقيقات للجيش الإسرائيلي تم الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن إسقاط طائرة “اف 16” بنيران سورية، وأظهرت أن طاقم الطائرة لم يتمكن من تنفيذ مناورة الهرب.

وذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الطائرة كانت تحلق بشكل منخفض، ثم حلقت على علو شاهق جداً لمتابعة عملية تدمير المركبة التي أطلقت الطائرة الإيرانية من دون طيارن معتبرة أن ذلك الفعل يعد نقطة ضعف، وقد يعرضها للإصابة، وهو ما جرى فعلاً.

وأشارت إلى أن ثماني طائرات من ذات الطراز شاركت في مهمة القصف الجوي على المركبة التي أطلقت الطائرة الإيرانية، والمطار السوري ومحيطه في العمق السوري بمدينة تدمر.

وأضافت إن دفاعات النظام السوري أطلقت نحو 20 صاروخاً على الطائرات الإسرائيلية، وهو رقم كبير بشكل غير اعتيادي.

إلى ذلك، دعا المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف أمس، إسرائيل والنظام السوري إلى الهدوء لتفادي أي تصعيد خطير في المنطقة.

ونفى امتلاك موسكو أي معلومات بشأن وجود قاعدة عسكرية لإيران بالقرب من تدمر.

وقال إن “روسيا وتركيا وإيران قد تعقد لقاء ثلاثياً بشأن سورية في أستانا على مستوى وزراء الخارجية الشهر المقبل”، موضحاً أنه يجرى التنسيق حالياً بشأن عقد اللقاء.