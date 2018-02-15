بروكسل – وكالات: أكد وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس أن إيران ضالعة في أزمات المنطقة كافة.

وقال ماتيس على هامش اجتماع لحلف شمال الأطلسي في بروكسل، أول من أمس، إن إيران ضالعة في أزمات اليمن وسورية ولبنان والبحرين والعراق.

وأضاف “يجب أن تكون سورية للسوريين، والعراق للعراقيين”.

من ناحية ثانية، قال القائد في “الحرس الثوري” اللواء قاسم سليماني في كلمة خلال مراسم ذكرى مقتل عماد مغنية أمس، إن بلاده ستنفذ وعدها بإزالة إسرائيل عن الوجود.

وأضاف “على إسرائيل أن تعلم أن القصاص من دماء شهدائنا سيكون عبر زوالها”.

وأشار إلى أن “اسم عماد مغنية يرهب الأعداء ويفرح الأصدقاء، وعماد اختار لنفسه اسم رضوان وحظي برضوان الله”، موضحاً أن “مغنية لم يكن متخصصاً في حروب العصابات فقط وقوته كانت تفوق قوة العدو، فقد كسر حاجز الخوف في لبنان من إسرائيل واستطاع توجيه الصفعات للعدو”.

على صعيد آخر، أعلن مجلس الشورى الإيراني موافقته أول من أمس، على زيادة أسعار المياه والكهرباء والغاز خلال موازنة العام الإيراني المقبل، الذي يبدأ في 21 مارس المقبل، وفقاً للتقويم الفارسي، وذلك رغم استمرار الاحتجاجات ضد الغلاء وارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية.

ووافق النواب على اقتراح وزارة الطاقة وبموافقة مجلس الوزراء على رفع أسعار المياه والكهرباء والغاز، بهدف سد العجز بالموازنة، وفقاً للخطة السادسة للتنمية، التي تنص على أنه يمكن أن تزيد تكاليف المياه والكهرباء بنسبة 20 إلى 30 في المئة سنوياً.

على صعيد آخر، أعلن نجل الناشط البيئي الإيراني – الكندي كاووس سيد إمامي، الذي توفي في السجن، أن السلطات هددت عائلته قبل وفاة والده، وأن مقطع فيديو “انتحاره ليس حاسماً”.

وأكد رامين إمامي، وهو مغنٍّ معروف، على موقعه الخاص على الإنترنت، أن والدته خضعت لـ”الاستجواب والتهديد”، الجمعة الماضي، لمدة ثلاث ساعات قبل إبلاغها بموت زوجها.

وقال إن محكمة محلية “استدعت والدتي وطلبت منها الحضور للقاء زوجها”، مضيفاً “بدلاً من ذلك، استجوبوها وهددوها لمدة ثلاث ساعات قبل إبلاغها بموت زوجها وجعلها توقع على ورقة كي لا تتحدث للإعلام”.

وأشار إلى أنه شاهد الفيديو الذي يظهر فيه والده في زنزانته والذي تقدمه السلطات كدليل على انتحاره.

وأضاف “يجب أن أقول أن لا شيء حاسماً لأننا لا نرى في الشريط طريقة الموت، كل ما تمكنت من رؤيته هو أن والدي كان متوتراً، لم يكن في حالته الطبيعية، كان يمشي في زنزانته ذهاباً وإياباً ولم يكن في حالة نفسية طبيعية”.

ويظهر مقطع الفيديو إمامي يدخل غرفة أخرى تقول السلطات إنها حمام.

وأوضح أنه “بعد سبع ساعات، أخرجت جثته من الغرفة، وتم رفض طلب المحامين معاينة الزنزانة، رفعنا شكوى فوراً”.

وأكد أنه الوحيد من الأسرة الذي شاهد الفيديو، نافياً ما ذكرته السلطات القضائية إن عمه شاهد الشريط وقبل فرضية الانتحار.

في سياق متصل، كلف الرئيس الإيراني حسن روحاني لجنة عليا لدراسة الأحداث في بعض المعتقلات ورفع نتائج التحقيق إلى رئاسة الجمهورية، وذلك بعد ضغوطات دولية، خصوصاً كندية للكشف عن أسباب وملابسات وفاة إمامي.