ماتيس يشيد بنتائج مؤتمر الاعمار

بروكسل – كونا: أشاد وزير الدفاع الاميركي جيمس ماتيس امس بنتائج مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق الذي اختتم اعماله اول من امس مؤكدا “إنه أفضل مما كان متوقعا”.

وقال ماتيس في مؤتمر صحافي عقب انتهاء اجتماع وزراء دفاع الدول الاعضاء في حلف شمال الاطلسي (ناتو) في بروكسل ان الوزراء والممثلين اجتمعوا في الكويت منذ يومين لمساعدة العراق على العودة للوقوف مجددا بعد النكبة التي مر بها”.

وكان مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق انطلق يوم الاثنين الماضي بمشاركة عدد من الدول المانحة والمنظمات الدولية والإقليمية برئاسة خمس جهات هي الاتحاد الاوروبي والعراق والكويت والأمم المتحدة والبنك الدولي.