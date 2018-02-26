ماذا يحدث في سـوريـــة؟

أحمد الدواس

أحمد الدواس

من المعروف ان هناك بعض الأقاليم الإسلامية في روسيا مثل الشيشان وداغستان وأبخازيا وأنغـوشيا ، تخوض نزاعاً مسلحاً مع الحكومة الروسية، وتطالب بالانفصال لتصبح جمهوريات ، وبالطبع ترفض روسيا ذلك حتى لايتفكك الاتحاد الروسي ، لهذا تدعم روسيا النظام السوري كي ترسل رسالة تحذير قوية الى المعارضة الروسية والإسلاميين في الأقاليم الروسية المذكورة بألا تتهور وتناكف النظام الروسي ، كما لو أن روسيا تصفع المعارضة والثوار السوريين حتى ترتدع الشيشان وداغستان وأبخازيـا وأنغوشيا.

لروسيا أسباب أخرى في دعم النظام السوري ، فالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد أن يستعرض أمام العالم بأن روسيا لاتزال قوة عالمية، وأنه الرجل الذي أنقذ سورية ، كذلك ليصرف الانتباه عن أوكرانيا حتى يحتفظ بها تحت النفوذ الروسي بعد ان احتل شرقها ، وليحصل على ورقة ضغط يساوم بها الغرب ، ثم ان الاهتمام الروسي بسورية بدأ خلال فترة الاتحاد السوفييتي لأسباب اقتصادية ، فسورية تمتلك مصدراً ستراتيجياً مهماً لطالما تمنته روسيا ألا وهو الحصول على ميناء في المياه الدافئة، ويحقق ميناء طرطوس السوري لروسيا هذه الطموحات الروسية القديمة، ، لأن الموانئ الروسية إما انها مغلقة بسبب التجمد طول السنة وإما انها تقع بمضايق بحرية مُقفلة تسيطر عليها دول أخرى .

هذا هو الموقف الروسي الذي يقوم على دوافع سياسية واقتصادية في دعمه للنظام السوري ولايقوم على أسسٍ من القناعة والأخلاق ، وهرع لإنقاذ النظام السوري من السقوط في معركة حلب ، ففي سنة 2016 كان الثوار السوريون يعتبرون حلب مدينة مهمة للغاية ، وكانوا يأملون بأنهم إذا أطاحوا بالنظام في حلب وسيطروا عليها، فإنهم سوف يقيمون حكومة نـداً للحكومة السورية في دمشق ، ومن حلب ينشرون الثورة في الأقاليم السورية الأخرى ، ولكن جاء التدخل العسكري الروسي لمساعدة النظام فتحمست إيران و”حزب الله” وانضموا معاً لقتال الثوار ولطردهم من المدينة على اعتبار إنهم «إرهابيون «، وفي يوليو 2016 حاصرت هذه القوات حلب واستخدمت روسيا « سياسة الأرض المحروقة « أي تدمير المنطقة لدفع الناس للهروب منها ، ما أدى الى نزوح عشرات الآلاف من سكان هذه المدينة ومات أو جرح الكثيرون ، وأصبح وضع المدينة مشابهاً لماجرى لمدينة دريسدن في ألمانيا التي قصفت بالقنابل واُستخدم فيها العنف المُفرط ضد المدنيين في الحرب العالمية الثانية ،وفي يوم 12 ديسمبر 2016 سقطت حلب في يد النظام وحلفائه فتغـير ميزان القوى لصالحه فأصبح يسيطر على غرب سورية بدءاً من حلب الى حماة وحمص ودمشق وهو مايشكل العمود الفقري للدولة .

وبإلقاء نظرة على خريطة سورية، يتبين ان النظام السوري يسيطر على نصف سورية بدءاً من وسطها الى ناحية الغرب ، وأصبح الأكراد يسيطرون على الشمال الشرقي ، “داعش” منهزمة مفتـتة داخل سورية ، أما الثوار السوريون فموزعون هنا وهناك بمناطق قليلة ، وكان منهم في شرق الغوطة قرب دمشق ، وفي الفترة الماضية شنت الطائرات الروسية حرباً ضد الثوار في هذه المنطقة، تماماً مثلما فعلت في معركة حلب، وبدأ النظام السوري بقصفهم واشتركت ايران معهما ولم يكترث أي منهم بسقوط الضحايا من المدنيين والأطفال ، واستمر القصف عليهم رغم قرار مجلس الأمن الصادر يوم 25 فبراير الجاري بوقف القتال لإدخال المساعدات للمدنيين .

وهكذا فالمجرم الحقيقي في المأساة السورية هو فلاديمير بوتين، برأي أحد المحللين ، لنلتزم جانب الحياد في التحليل ، إن أحلام إيران واهية بإقامة إمبراطورية لها بالمنطقة فمعظم مواقفها السياسية هي من أجل صرف انتباه شعبها عن معاناته الداخلية ، ولنفترض ان تنظيم “داعش” هو من كسب الحرب الأهلية السورية ، فماذا سيفعل هذا التنظيم الإرهابي بحق البشر ؟ هذا تنظيم بشع لم يظهر مثله على وجه الأرض ، العلمانية أفضل منه بكثير ، كذلك المعارضة السورية وضعها ضعيف ولاتقبل بالتسوية السياسية ، واحتمال توليها الحكم يبدو بعيداً ، لتتوقف الحرب الأهلية السورية وليبدأ إعادة إعمار البلاد ، وربما يتغير النظام يوما ما ، وليرحم الله الشهداء ، ومن توفي من المدنيين السوريين .

سفير كويتي سابق