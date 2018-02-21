مارسيل خليفة يطرب العرب والأتراك

احيا المغني والموسيقار اللبناني مارسيل خليفة، حفلا غنائيا وموسيقيا حاشدا في مدينة اسطنبول في اطار فعالية نظمتها بلدية اسطنبول واستمر الحفل قرابة ساعتين. وعقب الحفل، قال الفنان والعازف اللبناني، للاناضول، انه يقدم حفلات من حين لاخر في اسطنبول. واضاف: الاجواء دائما تكون بمثابة احتفال، والجانب الافضل لهذه الحفلات يكمن في مشاهدتنا للمستمعين وليس العكس. واوضح انه شعر بسعادة عندما سمع المشاهدين يرددون الاغنيات بصوت واحد اغلب الاغنيات العربية التي قدمها. وتابع: من الواضح ان من بين جمهور الحفل، اتراك، الى جانب حضور من دول فلسطين ولبنان والعراق وسورية. وشارك خليفة، خلال الحفل، عازف الكلارنيت اسماعيل لومانوفسكي، والبيانو اياد خليفة، والاكورديون نديم رحانا، وعلى آلة الايقاع بستانجي، وزاد خليفة.