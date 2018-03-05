ماكدورماند أهدتها للنساء

فازت الممثلة فرانسيس ماكدورماند بجائزة “افضل ممثلة” عن دورها في “ثري بيلبوردز آوتسايد إبينغ، ميزوري” في الحفل التسعين لجوائز “اوسكار”.

وهذا ثاني “اوسكار” تفوز به ماكدورماند (60 عاما) التي سبق ان نالت جائزة “افضل ممثلة” عن دورها في “فارغو” العام 1997 من اخراج زوجها جويل كوين وشقيقه إيثان .

تغلبت فرانسيس على سالي هوكينز “ذي شيب اوف ووتر”, مارغو روبي “آي، تونيا” وسرشا رونان “ليدي بيرد” وميريل ستريب “ذي بوست”.

وتؤدي فرانسيس في الفيلم دور ام ثكلى تحاول ان تكشف حقيقة جريمة اغتصاب ابنتها وقتلها.

وهي وضعت الجائزة على المسرح واهدتها الى كل النساء المرشحات في كل الفئات. وقالت لدى تسلمها الجائزة في خطاب حماسي “كلنا لدينا مشاريع تحتاج الى تمويل” مشيرة الى النساء اللواتي دعتهن الى الوقوف. واضافت: “لا تتناولوا هذا الموضوع معنا خلال السهرات. وجهوا لنا دعوة الى مكاتبكم او تعالوا الى مكاتبنا بعد ايام قليلة وسنحدثكم عنها”.