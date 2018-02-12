ماكرون: خطة لـ”تنظيم الإسلام” في فرنسا

باريس – وكالات: أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نيته “وضع أسس تنظيم الإسلام” في فرنسا خلال العام الجاري.

وقال ماكرون في مقابلة مع صحيفة “جورنال دو ديمانيك” الأسبوعية، أول من أمس، “نحن نعمل على تأطير الإسلام في فرنسا وكذلك على إيجاد سبيل لشرحه، وهو أمر بالغ الأهمية”.

ورفض الإفصاح عن تفاصيل خطته، مؤكداً أن طريقته في تنفيذه هو “التقدم خطوة خطوة” نحو الهدف المنشود.

وأوضح أنه سيواصل التشاور مع مفكرين وباحثين جامعيين وممثلي جميع الأديان، مضيفاً إنه يأمل بأن ينجح في “وضع أسس تنظيم الإسلام الفرنسي” خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقال “على كل حال فإن هدفي هو إيجاد ما يشكل قلب العلمانية، أي إمكانية أن يؤمن المرء أو لا يؤمن، وذلك من أجل الحفاظ على الوحدة الوطنية وحرية المعتقد”.