عواصم – وكالات: أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن بلاده ستوجه ضربات إلى سورية، إذا ثبت استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين.

وشدد على أن استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين خط أحمر بالنسبة لفرنسا، مشيرًا إلى أنه لا توجد أدلة على استخدام هذه الأسلحة حتى الآن ضد المدنيين، وأنهم يتابعون الأمر باهتمام بالغ.

وبينما حذر مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة أمس، من أن الصراع في سورية سيخرج عن السيطرة مالم يتحرك مجلس الأمن، نفت دمشق بشكل قاطع امتلاكها أسلحة كيميائية، معتبرة استخدامها “لا أخلاقي”.

واتهم نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، واشنطن بأنها “تريد إطالة أمد الحرب بسورية، وأنها أخلت 1000 إرهابي من “داعش” من الرقة ودير الزور.

وقال “سنسقط أي طائرة تعتدي على سورية وهذا ليس تهديدا، ونحن قادرون على القضاء على الإرهابيين عندما يتوقف الغرب عن دعمهم”.

إلى ذلك، وفيما نفى السكرتير الصحفي للرئيس الروسي ديميتري بيسكوف، اجتماع بوتين مع القادة العسكريين لمناقشة الأوضاع بسورية، نفت الخارجية الروسية مقتل مئات الروس بضربة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بدير الزور، واصفة المعلومات بهذا الشأن بأنها تضليلية.

من جانبه، شكك المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في صحة التقارير التي تحدثت عن مئات القتلى الروس، كما أشار رئيس لجنة الأمن والدفاع في “الدوما”، فلاديمير شامانوف، إلى وجود مبالغة في الحديث عن سقوط ضحايا روس.

بدورها، نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، عن مسئولين أميركيين وروس، مقتل متعاقدين مع الجيش الروسي بغارة أميركية الأسبوع الماضي، ونقلت عن قائد القوات الجوية الأميركية في الشرق الأوسط وأفغانستان غيفري هاريغان “إنه لا يريد التكهن بشأن تشكيلة القوة المستهدفة”، فيما نسبت لمسئول عسكري أميركي قوله “إن وزارة الدفاع الأميركية تعتقد أن المتعاقدين مع الجيش الروسي، يشكلون جزءا صغيرا من العناصر الموالية للنظام السوري المقدر عددهم بمائة، الذين قتلوا بالغارة”.

على صعيد متصل، كشف مسؤولون أميركيون، إن طائرة أميركية بدون طيار دمرت دبابة روسية الصنع طراز (تي-72) في سورية، وذلك في ثاني ضربة دفاعية ضد قوات موالية للحكومة السورية خلال نحو أسبوع.

وأوضح “البنتاغون” أمس، أنه دمر الدبابة بعدما دخلت منطقة محظورة لمرمى نيران القوات الموالية للولايات المتحدة.

ميدانيا، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل نحو سبعة أشخاص وإصابة آخرين، بقصف للقوات الحكومية على الغوطة، وسط اشتباكات مع مسلحي المعارضة في جبهة إدارة المركبات في حرستا، مشيرا لوفاة شخص جراء نقص الدواء والغذاء، بينما أعلنت الأمم المتحدة دخول أول قافلة للمساعدات الانسانية الى الغوطة، بعد الغارات الدموية التي استهدفت المنطقة الأسبوع الماضي.

من جانبهم، أفاد ناشطون بشن غارات جوية يعتقد أنها للتحالف الدولي على مواقع “داعش” بريف دير الزور الشرقي، مضيفين أن قوات الرئيس بشار الأسد قصفت مواقع لقوات سورية الديمقراطية “قسد” بريف دير الزور الغربي، بالتزامن مع اندلاع اشتباكات عنيفة بين الطرفين.

بدوره، أكد وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي، أمس، إن بلاده مصممة على تطهير منطقة عفرين من الإرهاب لحماية حدودها، بينما أعلنت رئاسة الأركان التركية، تحييد 1485 إرهابيا منذ انطلاق عملية “غصن الزيتون” بعفرين.