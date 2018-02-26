ماكرون يطالب بأن تشمل الهدنة عفرين

عواصم – وكالات:

أبدى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون “مخاوف شديدة” حيال استمرار الضربات على الغوطة الشرقية.

وشدد ماكرون خلال اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، على ان “الهدنة الانسانية تشمل مجمل الاراضي السورية بما فيها عفرين”، غداة اعلان تركيا عزمها مواصلة هجومها في المنطقة ذات الغالبية الكردية.

في المقابل، اعتبر نائب رئيس الوزراء والناطق باسم الحكومة التركية بكر بوزداغ القرار الأممي بشأن هدنة لثلاثين يوما في سورية “لا يؤثر على عملية عفرين”، معلنا أن تركيا أرسلت قوات خاصة إلى عفرين تحضيرا لبدء حرب مدن ضد المقاتلين الاكراد في مناطق يتواجد فيها مدنيون في اطار العملية التي تخوضها في شمال سورية، مشيراً إلى أن المعارك استمرت في القرى والأرياف بعيدا عن وسط مدينة عفرين.

وأشارت وكالة أنباء “الأناضول” عن دخول عدد غير محدد من قوات الشرطة والدرك الخاصة إلى المنطقة ليل أول من أمس.

إلى ذلك، قُتل خمسة أشخاص جراء قصف القوات التركية بالمدفعية الثقيلة والصواريخ الأحياء السكنية في عفرين التي تمكنت القوات المشاركة في عملية “غصن الزيتون” من إحكام السيطرة على كامل الشريط الحدودي معها.