مايا دياب تطرح “ما لقيت غير عمري”

نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب بطريقة مشوقة صورة لها وهي في الستديو خلال تسجيلها أغنية “ما لقيت” التي قررت طرحها في ” عيد الحب” من كلمات وألحان فارس إسكندر وتوزيع هادي شرارة.
وعلقت مايا على الصورة في حسابها عبر “تويتر”: “قريبا ما لقيت غير عمري من بعد ما عمري”.
وكانت آخر أعمال دياب أغنية “هي دي الدنيا” التي صورتها وطرحتها في حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي من كلمات أمير طعيمة وألحان رامي الجمال.
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