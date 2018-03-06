«مايكروسوفت» تطلق جهاز «سيرفس لاب توب»

أعلنت شركة مايكروسوفت امس عن توفر الكمبيوتر المحمول «سيرفس لاب توب» في جميع أنحاء الكويت ، ويعد سيرفس لاب توب الشريك الإنتاجي الامثل لدعم جميع الشرائح والفئات التي تبحث عن الأداء العالي والانتاجية ، كما أن الجهاز يعتبر مزيج مثالي لكافة الميزات التي صممت بناء على تلبية احتياجات عملاء مايكروسوفت ، والتي تشمل جمال الشكل ، وقوة الأداء ، والوظائف المتعددة ، وكذلك ميزات الأمن والحماية.
يمتاز الجهاز الذي يعمل بنظام التشغيل ويندوز 10 بوزن خفيف جدا بلغ 1.25 كيلوجرام فقط ، وبقياس يصل إلى 14.47 ملم في أكثر نقاطه سمكا ، كما أنه يحتوي على معالج انتل كور من الجيل السابع ، بينما تمتاز البطارية الخاصة به بطاقة عالية تتيح 14.5 ساعة متواصلة من الاستخدام ، في حين تحتوي الذاكرة العشوائية للجهاز على 16 جيجا بايت مع مساحة تخزين داخلية SSD تبلغ 1 تيرابايت.
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