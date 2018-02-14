يوسف عبدالكريم الزنكوي

يوسف عبدالكريم الزنكوي

منذ أكثر من ثلاثة أسابيع وأزمة العمالة الفيليبينية مشتعلة، واتسع مجال تناولها من كثيرين حتى أخذت حيزا كبيرا في مختلف وسائل الإعلام المحلية وحتى العالمية، وبخاصة وسائل التواصل الاجتماعي، وباتت وسائل الإتصال بالجماهير تترقب الظهور اليومي للرئيس الفيليبيني رودريغو دوتيرتي وتصريحاته النارية التي أساءت لدولة الكويت إضافة إلى بلده.

الغريب أن هذا يحدث في وقت تكاثرت الـ «هاشتاغات» المطالبة بمنح صاحب السمو أمير البلاد، حفظه الله ورعاه، جائزة نوبل للسلام لمبادراته الإنسانية، كان آخرها رعايته السامية لمؤتمر الدول المانحة لإعمار العراق. وإذا كان الموضوع برمته يتعلق بجريمة قتل غريبة راحت ضحيتها خادمة فيليبينية كانت تعمل لدى أسرة غير كويتية، فإن الكويت أظهرت من جانبها تعاونا فوريا مع السلطات الفيليبينية التي زار وفد منها البلاد، ووصل الأمر إلى أن الإنتربول سيعتقل المتهمين في هذه الجريمة.

إذن ما الذي يدفع الرئيس الفيليبيني لمواصلة تصريحاته النارية التي تسيء لسمعة الكويت على جميع الأصعدة، ولماذا يطالب الرئيس الفيليبيني عبر وسائل الإعلام رعاياه بمغادرة الكويت حتى لو كان على متن خطوط طيران أجنبية على نفقة الحكومة الفيليبينية؟

ولماذا توحي تصريحات الرئيس الفيليبيني وكأنه يريد حماية رعاياه من وباء معد ومميت انتشر في الكويت، أو كأن كل العمالة الفيليبينية تتعرض لمعاملة سيئة من كل الكويتيين والوافدين، أو كأن الفوضى عمت الكويت بسبب غياب القوانين؟

السؤال الأهم: لماذا لم يواجه أي مسؤول كويتي رفيع هذه التصريحات الفيليبينية المسيئة بتصريحات مضادة للدفاع عن سمعة الكويت، ما السر في هذا الصمت المطبق الذي ساد بين كل المسؤولين في الدولة عندنا

الغريب في الأمر كله أن عندما تناولت وسائل الإعلام المحلية قرار وزارة الداخلية منح مخالفي الإقامة مهلة من 29 يناير المنصرم وحتى 22 من فبراير الجاري، لمغادرة البلاد من دون مساءلة عن غرامات التأخير المترتبة عليهم، ربطت وسائل التواصل الاجتماعي بين هذا القرار الأمني، وحادثة تجمع بضع مئات من العمالة الفيليبينية خارج إدارة عمل العاصمة التابعة لوزارة «الشؤون»، بسبب مشكلات في إقاماتهم ورواتبهم المتأخرة، وذلك قبل أكثر من شهر بقليل.

كما ربطت هذه الوسائل المؤثرة بين لقاء تلفزيوني مع السفير الفيليبيني لدى دولة الكويت وتصريحه حول إهمال إحدى شركات المقاولات الكويتية إقامات آلاف من العمال الفيليبينيين وتسليمهم المتأخر من رواتبهم من جهة، وبين الرد الباهت للبرلمان الكويتي على الموقف الفيليبيني القوي والصارم، عندما أحال برلماننا ملف العمالة الفيليبينية إلى لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية لدراسته من دون تحديد موعد لتقديم هذه الدراسة.

هذه الإحالة تذكرنا بأساليب قتل القضايا الحيوية عندما تحال إلى لجنة، رغم أن الموضوع لا يحتاج إلى لجنة ولا دراسة، لكنه يحتاج إلى قرار حاسم وفوري بعد أن صار المواطن العادي يعرف خبايا الأمور، وأن الأزمة لا علاقة لها فقط بجريمة قتل المتهم فيها وافد وليس كويتيا.

وإذا كانت الأزمة الفيليبينية برمتها ومن أولها إلى آخرها تتعلق فعلا بجريمة القتل هذه، فلماذا يتهم الرئيس الفيليبيني دولة الكويت بإساءة معاملة الفيليبينيين، وهو يعرف تماما جنسية المتهمين بتلك الجريمة الشنعاء، ألا يتبادر إلى ذهن أي إنسان أن الموضوع فيه «إن»، وإن وراء الأكمة ما وراءها؟

ما السبب في سكوت الحكومة والبرلمان على وضع سمعة الكويت على المحك، وما السبب في منح الدولة وعلى غير المتوقع وفي توقيت مفاجىء مخالفي الإقامة مهلة لبضعة أسابيع فقط، وليس شهرا كاملا كما جرت العادة؟

وما السبب في احالة البرلمان موضوع العمالة الفيليبينية إلى لجنة الشؤون الخارجية، بدلا من أن يضع له الحلول الفورية الناجعة من أجل الحفاظ على سمعة الكويت على الأقل، ومن الذي أقنع كل هذه الجهات الرسمية بعدم الرد على تصريحات المسؤولين الفيليبينيين دفاعا عن الكويت وسمعتها؟

ما الذي يجري وراء الكواليس السياسية؟

وللحديث بقية

«شصاير فينا؟:

من رئيس القسم لى حَد الوزير

نادر اللي له نوايا صالحه

ناقة الديره اتركوها في الهجير

وعقْب حَلْب الديد… قالوا «مالحه»!

أصغر مْوظف… إلى أكبر مدير

منهو ما خلّاها «عِزْبه» لصالحه؟

«كالحه» هذي الليالي يا عشير

واقرا في القاموس معنى «الكالحه»!

في أوضح من الشاعر «وضاح»؟

اعلامي كويتي