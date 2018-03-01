مبارك: اطمئنوا أنا بخير وانقلوا محبتي وتحياتي للكويت وأهلها

“السياسة” – خاص:

دحضت صورة جديدة للرئيس المصري الاسبق محمد حسني مبارك كل الشائعات التي ترددت في الايام الأخيرة عن وفاته او تدهور حالته الصحية ووفاته اكلينيكيا، حيث ظهر مع المواطن الكويتي يزيد مشعل السعيد الذي زاره في منزله بضاحية مصر الجديدة شرق القاهرة.

وتداولت مواقع الكترونية والآلاف من المغردين والنشطاء على موقعي “تويتر وفايسبوك” الصورة التي نشرها السعيد على حسابه في “فايسبوك” وأرفقها بتغريدة قال فيها: “مع سيادة الرئيس حسني مبارك بطل الحرب والسلام في منزله بالقاهرة في يوم الاربعاء 28 فبراير 2018”.

وأكدت مصادر قريبة من السعيد لـ “السياسة” ان “الزيارة جاءت للاطمئنان على صحة الرئيس الاسبق عقب الشائعات الأخيرة وحضرها نجله جمال مبارك”، مبينة ان الرئيس مبارك قال خلال اللقاء: “اطمئنوا أنا بخير وانقلوا محبتي وشكري وتحياتي للكويت وأهلها الذين زارني منهم شخصيات عديدة خلال فترات متفاوتة”.

اضافت المصادر ان “الرئيس مبارك بدا بصحة جيدة ويتمتع بلياقة ذهنية عالية وذاكرة قوية”، موضحة انه “اصيب قبل ايام بانفلونزا شديدة قبل ان يتعافى تماما ويعود الى ممارسة حياته اليومية بشكل طبيعي”.