بالتعاون بين وزارتي التربية والاعلام وبرج الحمرا، اقامت منطقة مبارك الكبير التعليمية أوبريتاً وطنياً بعنوان «قائد حكيم شعب وفي» ، من فكرة وإعداد موجهة التربية الكشفية غالية القطان واشراف الموجه الاول للتربية الكشفية عبدالكريم شاطر.

حضر العمل وكيل وزارة التربية المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل مقصيد، ووكيل وزارة الاعلام المساعد لقطاع الإعلام الجديد يوسف مصطفى، والشيخ دعيج الخليفة، إلى جانب مديرات المدارسة والمعلمات وعدد من الفنانين بينهم باسمة وهدى حمادة، وبلال الشامي.

تخلل الأوبريت لوحات غنائية واستعراضية تطرقت إلى الحب والوفاء للوطن وغرس روح القيم التربوية في النشء.

وفي الختام تم تكريم القائمين على العمل.