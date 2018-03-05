مبروك لبنان… الحلم بدأ للتو

رغم عدم فوز الفيلم اللبناني “قضية رقم 23” بجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي، التي حصدها فيلم “امرأة رائعة” للتشيلي سيباستيان ليليو، إلا أنه بالنسبة إلى لبنان الفخر كبير لفريق عمل لفت الأنظار إليه وشارك في أهم حدث سينمائي بالعالم.

وغرد بطل الفيلم عادل كرم قائلا: “الشكر للبنان على الدعم الكبير الذي أظهره. والحلم بدأ للتو”.

ونشرت الممثلة ريتا حايك هي الأخرى صورة من إطلالتها وأرفقتها بتعليق : “لقد حققنا الفوز من خلال وجودنا هناك ودخلنا تاريخ لبنان”، ثم علقت على صورة ثانية:”ملايين الأحلام ، وبعدها تولت نشر صور أخرى لفريق الفيلم في الحفل.

أما الممثل كميل سلامة، أحد ابطال الفيلم، فنشر صورة معبرة بعد إعلان النتيجة وإلى جانبه تمثال لتشارلي تشابلن.

عدد كبير من الممثلين والمتابعين أجمعوا على أن الوصول إلى “أوسكار” جائزة بحد ذاته، وهو ما قاله الممثل طارق سويد: “الترشيح كان جائزة … فخور بكم. الكثير من الحب”.

أما الكاتبة نادين جابر فكتبت:” بكل الأحوال مبروك لبنان، مجرد وصولنا للآخر هيدا ربح وهيدا فخر”.