مبعوث الأمير حضر مأدبة غداء في الرياض

على شرف مبعوث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله أقام رئيس بعثة الشرف المرافقة الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي مأدبة غداء.