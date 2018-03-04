سلم مبعوث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد نائب وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ محمد العبدالله رسالتين خطيتين من سمو الأمير الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية وملك البحرين الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة.

وكان مبعوث سمو أمير البلاد نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله وصل الى المملكة العربية السعودية امس حيث سلم رسالة خطية من سموه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية تضمنت نقل تحيات وتقدير وشكر سموه وشكر الشعب الكويتي لخادم الحرمين الشريفين على المشاركة الفعالة للمملكة العربية السعودية في احتفالات الكويت بأعيادها الوطنية على المستويين الرسمي والشعبي كما تضمنت العلاقات الاخوية التاريخية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين.

وكان مبعوث سمو الأمير وصل صباح أمس الى المملكة العربية السعودية لتسليم رسالة خطية من سموه إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.

وكان في استقباله رئيس بعثة الشرف المرافقة المستشار بالديوان الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وسفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ ثامر الجابر.

وكان مبعوث سمو أمير البلاد نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح غادر البلاد صباح أمس متوجهاً الى المملكة العربية السعودية لتسليم رسالة خطية من سموه الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

من جهة أخرى، قام مبعوث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله المبارك عصر أمس بتسليم رسالة خطية من سموه إلى أخيه الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك البحرين تضمنت نقل تحيات وتقدير وشكر سموه وشكر الشعب الكويتي لأخيه ملك مملكة البحرين على المشاركة الفعالة للمملكة في احتفالات دولة الكويت بأعيادها الوطنية على المستويين الرسمي والشعبي كما تضمنت العلاقات الاخوية التاريخية المميزة التي تربط البلدين والشعبين.

وكان مبعوث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله المبارك وصل عصر أمس الى البحرين لتسليم رسالة خطية من سموه إلى أخيه الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك البحرين.

وكان في استقباله سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل ملك البحرين للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وعميد السلك الديبلوماسي سفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين الشيخ عزام الصباح.