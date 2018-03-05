سلم مبعوث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله المبارك رسالتين خطيتين من الأمير إلى رئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد.

وكان مبعوث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله المبارك سلم عصر امس رسالة خطية من سموه إلى أخيه سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات العربية المتحدة تضمنت نقل تحيات وتقدير وشكر سموه وشكر الشعب الكويتي لرئيس الإمارات على المشاركة الفعالة لدولة للإمارات في احتفالات الكويت بأعيادها الوطنية على المستويين الرسمي والشعبي كما تضمنت العلاقات الاخوية التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين.

هذا وقد تسلم الرسالة الخطية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة.

وكان مبعوث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله المبارك وصل عصر امس الى دولة الإمارات لتسليم رسالة خطية من سموه إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات.

وكان في استقباله سمو الشيخ حامد بن زايد ال نهيان رئيس ديوان ولي عهد ابوظبي وسفير دولة الكويت لدى الإمارات صلاح البعيجان.

من جهة أخرى، سلم مبعوث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله المبارك رسالة خطية من سموه إلى سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر تضمنت نقل تحيات وتقدير وشكر سموه وشكر الشعب الكويتي لسمو أمير قطر على المشاركة الفعالة لقطر في احتفالات دولة الكويت بأعيادها الوطنية على المستويين الرسمي والشعبي كما تضمنت العلاقات الاخوية التاريخية الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين.

وكان مبعوث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح وصل الى قطر لتسليم رسالة خطية من سموه إلى أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر.

وكان في استقباله الشيخ محمد بن حمد بن خليفة آل ثاني سكرتير سمو الامير لشؤون الاستثمار وسفير الكويت لدى قطر حفيظ محمد العجمي.

وكان مبعوث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله المبارك غادر البلاد متوجها إلى قطر لتسليم رسالة خطية من سموه إلى سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر.