مبنى “المسنين” سليم شرط ازالة سلم الطوارئ

كتب – فارس العبدان

اعلنت مصادر مطلعة لـ”السياسة” ان نتائج فحص مبنى ادارة المسنين التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية جاءت سليمة واثبتت سلامته بعد ظهور تشققات في احد الاعمدة الاسبوع الماضي مما ادى الى عدم وقف العمل داخله.

وقالت المصادر ان النتائج اكدت سلامة المبنى بشرط ازالة سلم مخرج الطوارئ الذي تم بناؤه حديثاً لأنه هو السبب في ظهور التشققات بالاعمدة وبالفعل ستتم الازالة خلال الفترة المقبلة.

واوضحت المصادر انه منذ اليوم يقوم الموظفون بعملهم بشكل طبيعي داخل المبنى بعد التأكد من سلامة المبنى وعدم وجود اي خطر عليهم داخل المبنى.

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل طلبت من الموظفين الخروج من المبنى وعدم العمل به منذ الاسبوع الماضي بعد ظهور تشققات في احد الاعمدة والارضيات مما اثار علامات الاستفهام وبعد التأكد من عدم خطرها على الموظفين تم السماح لهم بالعودة والعمل في المبنى.