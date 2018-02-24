في إطار مشاركته للاحتفال بمناسبة الذكرى السابعة والخمسين لاستقلال الكويت والذكرى السابعة والعشرين لتحريرها، وبمناسبة مرور 12 عاماً على تولى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، تزين المبنى الرئيسي لبنك الكويت الوطني بألوان العلم الوطني كتقليد سنوي يحرص على القيام به تعبيراً عن روح الانتماء للكويت والوفاء لها.

وقد دأب البنك الوطني على إطلاق العديد من المبادرات الاجتماعية خلال شهر فبراير من كل عام بمناسبة عيدي الوطني والتحرير بالإضافة إلى الأغاني الوطنية التي تسهم في تعزيز الشعور الوطني والاعتزاز بالثقافة المحلية والعادات الاجتماعية، وذلك تعبيرا عن أهمية هذه المناسبة وقيمتها وما تعكسه من دلالات تاريخية، حيث أطلق البنك هذا العام أغنية «اطلع لايف» التي يهديها للكويت بصوت الفنان بشار الشطي.

ويفخر الوطني بدوره الاجتماعي المواكب دائماً لمختلف المناسبات وذلك بموازاة دوره المصرفي وتاريخه الذي يمتد لأكثر من 65 عاماً في خدمة الكويت، حيث كان شريكاً أساسياً في مرحلة تأسيس الكيان الحقيقي للاقتصاد الوطني في ستينيات القرن الماضي، ولعب دوراً وطنياً بارزاً أثناء فترة الغزو ومرحلة التحرير.

الى ذلك يستقبل البنك عملاءه في فرع المطار خلال عطلة الأعياد الوطنية على مدار

الساعة خلال العطلة، ويقدم لهم مختلف الخدمات المصرفية التي توفرها فروع البنك المنتشرة في الكويت.

وينفرد فرع بنك الكويت الوطني في المطار بتوفير خدمة السحب الآلي المتعددة العملات والمتاحة أمام المسافرين بــــ 6 عملات عالمية رئيسية وهي: الدينار الكويتي، الدولار الأميركي، اليورو، الجنيه الإسترليني، الدرهم الإماراتي والريال السعودي، حيث تم اختيار موقع هذه الأجهزة في منطقتي الوصول والمغادرة وذلك لضمان توفير الخدمة لجميع المسافرين سواء كانوا من عملاء الوطني أو البنوك الأخرى.

كما يتيح بنك الكويت الوطني لعملائه التحكم بحساباتهم وإدارة شؤونهم المالية على مدار الساعة يوميا وطوال أيام الأسبوع من خلال خدمة الانترنت «الوطني عبر الانترنت» والأجهزة الذكية «الوطني عبر الموبايل»، إلى جانب الخدمة المصرفية الهاتفية التي تعمل على مدار الساعة لتلبية كل احتياجات واستفسارات العملاء.

ويوفر بنك الكويت الوطني أرقام هواتف مجانية للتواصل مع عملائه خلال سفرهم إلى خارج الكويت، وذلك لمساعدتهم والرد على استفساراتهم المصرفية. حيث يوفر الوطني حالياً أرقام هواتف مجانية لعملائه للاتصال بالبنك على مدار الساعة في ثماني من أكثر وجهات السفر التي يذهب إليها عملاؤه على مستوى العالم.

فبإمكان عملاء بنك الكويت الوطني الاتصال بالبنك بالمجان على مدار الساعة عند زيارة إحدى الدول التالية: الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، واسبانية.