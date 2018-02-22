متطرفون في سورية يعرضون أسلحة أميركية للبيع عبر “تلغرام”

دمشق – الأناضول: ذكرت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأميركية، أن “متطرفين” شمالي سورية يعرضون للبيع، عبر موقع “تلغرام”، أسلحة كانت الولايات المتحدة زودت بها فصائل سورية معارضة “معتدلة”، بهدف استخدامها ضد تنظيم “داعش” و”متطرفين آخرين”.

وأضافت الشبكة أنها استخدمت اسما مستعارا عبر “تلغرام”، وتلقت عرضًا لبيع بندقية هجومية من طراز “إم16” من مواطن في مدينة إدلب، الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية بلشمال.

وأوضحت أن الرقم التسلسلي للبندقية، التي أرسل البائع صورًا لها، ونشرتها الشبكة على موقعها، يفيد بأنها كانت جزءا من جهد ممول من أموال دافعي الضرائب الأميركيين، للقضاء على “المتشددين” في المنطقة.

وأشارت إلى أن البائع ادّعى أن البندقية جزء من أسلحة أرسلتها واشنطن لمساعدة فصيل في المعارضة السورية المعتدلة، لمحاربة تنظيم “داعش” و”متطرفين آخرين”، وأن السلاح مصدره “الفرقة 30″، التي كانت جزءًا من جهد بتكلفة 41 مليون دولار أميركي، لتدريب وتجهيز نخبة مقاتلين بهدف محاربة “متشددين”.

وأضافت الشبكة إن “الفرقة 30” كانت ضمن ما يسمى “جيش سورية الجديد”، وهو مشروع عسكري أميركي لتشكيل قوات معتدلة، العام 2015، بهدف محاربة “داعش” و”فصائل أخرى متطرفة”، ولكن الفرقة سرعان ما تفككت بعد اعتراضها هي ومعداتها من جانب مسلحي “جبهة النصرة”، التي اندمجت حاليا مع فصائل أخرى تحت اسم “هيئة تحرير الشام”.

وأوضحت الشبكة أن الأسلحة تباع بـ850 دولار على “منصات متشددة” في “تلغرام” من جانب مواطنين شمالي سورية، ونشرت على موقعها محتوى الرسائل بينها وبين بائع الأسلحة، وصورًا لأنواع الأسلحة التي يبيعها.

وأعرب مراقبون عن مخاوفهم من احتمال وصول تلك الأسلحة الأميركية إلى منظمات إرهابية، مثل “داعش” و”حزب العمال الكردستاني”، عبر تهريبها إليهم.

ومن الأسلحة والمعدات العسكرية المعروضة للبيع على منصات الإنترنت، حسبما أظهرت الصور قاذفات قنابل يدوية، ورشاشات، ومناظير قنص حرارية، وسترات واقية من الرصاص.

وقال دامين سبليترز، الباحث في مجموعة “أبحاث النزاعات المسلحة” (Conflict Armament Research)، إنه قضى أشهرا في جميع بيانات وتحليلها عن الأسلحة الصغيرة المنتشرة في سورية والعراق.

وأضافت سبليترز إن “الرقم التسلسلي الذي قدمه بائع البندقية إم16 قريب لرقم تسلسلي آخر لسلاح مشابه تم استرداده من مقاتلي داعش في سورية”.