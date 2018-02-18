أحمد الدواس

أحمد الدواس

لعل بعضنا يتذكر ان في بداية استقلال الكويت كانت هناك، كابـينات، هاتف في شارع فهد السالم مثلما نرى في الأفلام الأميركية، يدخلها الشخص ويغلق عليه الباب الزجاجي الذي يتسع لشخص واحد فقط، ويتكلم مجانا من دون أن يدفع فلساً واحداً، شكل “الكابينة” راق ومتحضر، لكن بعض النفوس الرديئة غير المتحضرة حطمت الزجاج، وبالطبع الباب، وسرقت الهاتف، وكنا ونحن فتياناً تستقلنا باصات شركة المواصلات، وهي “مرسيدس” الألمانية، بمقاعد جلدية مريحة، وبمرور الوقت أخذ بعضهم ينــتف المقعد فيخرج منه بطانة الاسفنج الأصفر، وتم تمزيق هذه المقاعد الجميلة، فاستبدلتها الشركة بمقاعد بلاســتيك غير مريحة ومزعجة، قبل أيام رسمت مجموعة من طالبات جامعة الكويت جدارية في سوق المباركية، بتعاون مشترك بين بلدية الكويت والجامعة والمجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب، لإبراز التراث الكويتي القديم، أي وضع رسوم على مبنى ما، ألا يفكر هؤلاء ان هذا تشويهاً؟ الوافد أو بعض الصبية لن يتركوا هذا الرسم فسيقومون بخدشة والتعليق عليه، ويصبح مشوها، اتركوا الجدار كما هو! الدليل على صحة ما نقول ان أغلب المارة ثقافتهم بسيطة، ثم ان هناك تعليقات وافدين يعيشون من خير الكويت لكنهم يشتمون الكويت والكويتيين، رأيناها في بعض حمامات المساجد!

إننا مازلنا ضمن الدول النايمة، أقصد النامية التي في الأصل كانت تسمى “المتخلفة” ولكن لتطييب الخاطر أطلقوا عليها لقب النامية، هناك عيوب في مطار الكويت، فالصيدلية لا توجد عند مدخل المطار، وإنما بعد حاجز المسافرين! أي المسافر فقط يمر عليها هناك ويشتري الدواء، وأنت يا أيها المواطن لا تجد مقعداً تجلس عليه تنتظر عائلتك، بل احتل الوافدون المقاعد، لا نقول اعملوها عنصرية واجعلوا المقاعد حكرا على المواطنين، ولكن اعملوا ما يشبه غرفة انتظار الدخول إليها برسم مالي بسيط أو خصصوا مقاعد لكبار السن، وبخصوص مطار الكويت، سافرت الى أبوظبي في العام 2015 من أجل التصديق على إحدى الأوراق الرسمية، وعندما بدأت طائرة “الاتحاد” تستعد للهبوط في المطار سمعت نداء بالطائرة يقول للمسافرين الترانزيت وهم بالطائرة ان هناك طائرة متجهة بعد ساعات الى “ساو باولو” في البرازيل فقلت في نفسي” ما شاء الله الإماراتية تصل هذا البلد البعيد”! ثم من القراءة علمت ان الإمارات افتتحت لها كذلك خط طيران الى بنمـا في أميركا الوسطى، وهي أطول رحلة طيران في العالم مدتها 17 ساعة ونصف الساعة من دون توقف.

هبطت بنا الطائرة في مطار ابو ظبي فوجدت المطار مشابهاً للمطارات الأوروبية، فقد شعرت بأني في مطار هلسـنكي في فنـلندا، وخرجت من مطار أبوظبي فأخذني السائق الآسيوي، وسارت بنا المركبة ولا يوجد هناك تهور في قيادة السيارات، وأحد الشوارع المتجهة نحو” مركز المدينة” يشبه كثيراً شارع “ليـبرتادور” في بوينس أيرس عاصمة الأرجنتين، التي عملت فيها عام 1993، وبإمكاننا القول ان الشارع الإماراتي أفضل من نظيره الأرجنتيني من ناحية الاتساع والتنظيم، ولا توجد مظاهر للعنف الاجتماعي أو السلوكي، والزائر للبلاد يشعر ان المسؤولين استعانوا بشركات أجنبية في تنفيذ المشاريع، أي اتفقوا مع الأوروبيين مباشرةً لا مع المقاول المحلي الذي قد تكون رؤيته غير متطورة وعمله ناقصاً، بل كارثة على البلد، مثلما حدث في بلدنا عندما انهارت جسور وتطاير حصى الطرق بعد هطول المطر.

كذلك لا ندري لماذا تثاقل الناس النطق بكلمة” مشكور”و”عساك على القوة” و”بيّض الله وجهك”، ولا وجود لهذه الكلمة عندما تدخل الجمعية التعاونية وتصطف أمام “الكاشير” تختفي كلمات لطيفة مثل” عفوا” أو تلقي تحية الإسلام على أحدهم فلا يردها، شاطرين فقط في نشر صور التهكم والسخرية في “الفيسبوك” أو الإساءة لأشخاص في “التويتر”، ولا أحد يسعى وراء المعلومة النافعة.

ليس من المستغرب ان يتدنى حال البلد (تعليم وتنمية) إذا كان بعض المسؤولين لا يفكرون بعمق أو يحتلون مناصب في الدولة ولديهم شهادات مضروبة.

سفير كويتي سابق

aldawas.ahkwt@yahoo.com