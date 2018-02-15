واشنطن – وكالات: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، أنه سيتوجه الى باركلاند في فلوريدا حيث قتل شاب ببندقية هجومية، 17 شخصا في مدرسة بالولاية، في أسوأ حادثة من هذا النوع في الولايات المتحدة منذ ربع قرن.

وقال ترامب في كلمة مقتضبة “اعتزم التوجه الى باركلاند للقاء العائلات وقوات الامن المحلية ومواصلة تنسيق الرد الفدرالي”، لافتا الى انه يخاطب “امة تتألم”.

وأمر ترامب بتنكيس الأعلام في السفارات الأميركية والمباني الحكومية والمنشآت العسكرية “”حداداً” على ضحايا المجزرة التي وقعت أول من أمس، في مدرسة في باركلاند بولاية فلوريدا.

وتجنب ترامب خوض النقاش في تغريدة على “تويتر” أمس، مشدداً على الحالة العقلية لمطلق النار قائلاً إن “مؤشرات عدة كانت تفيد بأن مطلق النار في فلوريدا كان مختلاً عقلياً، طرد من المدرسة لسلوكه السيء غير المسؤول، كان جيرانه ورفاقه في المدرسة يعلمون أنه يطرح مشكلة كبيرة، يجب دائماً إبلاغ السلطات بهذه الأمور!”.

وقتل 17 شخصاً عندما دخل نيكولاس كروز (19 عاماً) وهو طالب سابق، ثانوية مارجوري ستونمان دوغلاس وفتح النار من رشاش طراز “إيه.آر-15” فيما اختبأ الطلاب في خزانات وتحت المقاعد، واعتقل كروز في وقت لاحق ووجهت إليه 17 تهمة بالقتل العمد.

وقال مسؤول شرطة مقاطعة برووراد سكوت إيزراييل إن كروز تلميذ سابق في الثانوية وطرد من مدرسته “لأسباب تأديبية”.

وأضاف إنه اختبأ وسط طلاب كانوا يفرون من المدرسة قبل أن يتم القبض عليه، موضحاً “بدأنا فحص مواقعه الإلكترونية وتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي مرتبطة به، وبعض الأمور … مقلقة للغاية”.

وأشار إلى أنه “إذا كان شخص ما ميالاً لارتكاب مثل هذه الحادثة المروعة بالتوجه إلى مدرسة وإطلاق النار على الناس … لا أحد ولا أي سلطة لتطبيق قانون يمكنه القيام بالكثير حيال الأمر”.

من جهته، قال الأستاذ في المدرسة جيم غارد إن كروز اعتبر في وقت سابق بأنه يمثل تهديداً محتملاً على رفاقه الطلاب، مضيفاً “أُبلغنا العام الماضي أنه يمنع من دخول حرم المدرسة إذا كان معه حقيبة ظهر”.

في سياق متصل، أشار مصدر من أجهزة تطبيق القانون إلى أن كروز أطلق جرس الإنذار من الحرائق قبل أن يفتح النار.

وأججت المجزرة النقاش مجدداً بشأن قوانين حيازة الأسلحة في الولايات المتحدة، وفشل السلطات في توفير الحماية من حوادث إطلاق نار متكررة في مدارس وسواها.

ورفض حاكم ولاية فلوريدا ريك سكوت، الذي وصف المجزرة بأنها شر مطلق، التعليق على مسألة ضبط حيازة الأسلحة في اعقاب الحادثة.

وقال “هناك وقت لنواصل النقاش بشأن كيف يمكننا من خلال تطبيق القانون ومن خلال التمويل لعلاج الامراض العقلية، التأكد من أمن وسلامة الناس وسنواصل القيام بذلك”.