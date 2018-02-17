مجلس الأعمال اللبناني-السعودي يقرّ خطة تحركه

بيروت – «السياسة»:

عقد مجلس الأعمال اللبناني-السعودي اجتماعاً في مقرّ غرفة بيروت برئاسة رؤوف أبو زكي خُصص للبحث في خطة العمل التي أعدّتها هيئة مكتب المجلس للمرحلة المقبلة، حيث جرت مناقشة بنود برنامج العمل للمرحلة المقبلة والهادف إلى تطوير العلاقات اللبنانية – السعودية وتعزيز الشراكة بين رجال الأعمال في البلدين.

وقرر المجلس السعي لإبراز أهمية العلاقات اللبنانية-السعودية وحجم المصالح الضخمة التي تعود للبنانيين في السوق السعودية وبالتالي أهمية العمل على حماية هذه المصالح، حيث يعكف على إعداد تقرير يبرز المتغيرات التي تشهدها المملكة على صعيد الإصلاحات والانفتاح وتطوير بيئة الاستثمار وتسهيل تأسيس الأعمال، وتوفير معلومات تساعد على فهم الوضع الجديد وكيفية التعامل معه.

كما سيسعى المجلس لاستئناف عقد الملتقيات المشتركة بين البلدين، سيما «الملتقى الاقتصادي السعودي-اللبناني» في دورته الثامنة في بيروت خلال العام 2018، للتركيز على العلاقات وآفاق تطورها، وعلى مناخ العمل والاستثمار الجديد في المملكة وفي لبنان.

كما تقرّر زيارة وفد من مجلس الأعمال اللبناني-السعودي إلى المملكة بعد استكمال تشكيل المجلس المماثل في السعودية.

وقال أبو زكي: إن العلاقات الاقتصادية والسياسية والإنسانية بين لبنان والسعودية تمثل ركناً أساسياً من أركان الاقتصاد اللبناني إذ أن المملكة تمثل سوقاً مهماً لآلاف الشركات ورجال الأعمال وأصحاب المهن اللبنانيين، كما تشكل مصدراً مهماً لدعم ميزان المدفوعات.