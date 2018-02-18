استضاف مجلس الأعمال والمهنيين الهندي (IBPC) بالتعاون مع كي بي ام جي صافي المطوع وشركاه ندوة حول الاستعداد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة وتأثيراتها في الكويت ومنطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية حضرها أعضاء وممثلو المجلس ما يقارب 140 عضواً يمثلون مختلف القطاعات والمؤسسات في الكويت.

شهدت الندوة حضور سفير جمهورية الهند في الكويت جيفا ساغار وصافي المطوع الشريك الرئيسي في “كي بي ام جي الكويت”، بالإضافة إلى المهنيين المتخصصين ذوي الخبرات الواسعة في مجال الضرائب زبير باتل الشريك ورئيس قسم الضرائب وفهيم بشير المدير التنفيذي واثيشيمبولي المدير الرئيسي لضريبة القيمة المضافة في كي بي ام جي الكويت.

أثنى السفير ساغار على متانة العلاقات التي تربط بين جمهورية الهند ودولة الكويت على مدى عدة عقود وشدد على أهمية التعاون الاقتصادي بين البلدين والأجيال الشابة فيهما.

من جانبه قدم باتل رؤيته حول الأسباب التي تقف وراء استحداث ضريبة القيمة المضافة في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآخر المستجدات المتعلقة بضريبة القيمة المضافة في مختلف دول المجلس فيما يتعلق بتطبيق هذه الضريبة.

وبعد ذلك، قامت اسواثي بمناقشة مفاهيم ضريبة القيمة المضافة مع التركيز على المشكلات التي تواجه الشركات بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة من خلال عرض أمثلة رئيسية حول نظام ضريبة القيمة المضافة الحالي استناداً إلى القوانين والأنظمة المعمول بها في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.