التحالف يعترض صاروخاً بالستياً في المخا ويدمر مركز قيادة للحوثيين بصنعاء

عدن – وكالات: تسعى بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا إلى أن يدين مجلس الأمن الدولي إيران لتقاعسها عن منع وصول صواريخها البالستية إلى الحوثيين باليمن والالتزام باتخاذ إجراء بشأن انتهاك العقوبات.

وقال ديبلوماسيون إن مسودة قرار تجديد عقوبات الأمم المتحدة على اليمن لعام آخر ستسمح أيضاً للمجلس بفرض عقوبات ضد “أي نشاط له صلة باستخدام الصواريخ البالستية في اليمن”.

وأضافوا إن بريطانيا أعدت مسودة القرار بالتشاور مع الولايات المتحدة وفرنسا قبل طرحها على المجلس بكامل أعضائه الجمعة المقبل.

وقالت مندوبة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة نيكي هايلي أول من أمس، إنه “منذ التوقيع على الاتفاق النووي زاد دعم إيران للميليشيات الخطيرة وجماعات الارهاب بشكل ملحوظ، وبدأت صواريخها وأسلحتها المتطورة تظهر في مناطق الحرب في كل أنحاء الشرق الأوسط”.

على صعيد آخر، اعترض التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أمس، صاروخاً بالستياً في المخا أطلقته ميليشيات الحوثي ودمره في الجو قبل أن يصل إلى هدفه.

واستهدف التحالف في غارات جوية تعزيزات عسكرية للميليشيات كانت في طريقها إلى منطقة موزع شمال غرب محافظة تعز، وفي جبهة حيس جنوب محافظة الحديدة.

وكان طيران التحالف دمر أول من أمس، منصة صواريخ ونحو عشر مركبات عسكرية كانت تقل حوثين إلى جبهاتهم.

وفي حيس، صد الجيش اليمني ليل أول من أمس، هجوماً للحوثيين، حيث سقط نحو 60 قتيلاً وجريحاً من الانقلابيين، فيما نفذ طيران التحالف 30 غارة جوية في محافظات حجة وصعدة والجوف، ودمر خلالها أهداف للحوثيين.

وفي صنعاء، شن التحالف أول من أمس، غارات على مواقع للحوثيين، ودمر أطقماً وتعزيزات لهم بمنطقة سد العقران ومواقع مجاورة لها في مديرية نهم.

وفي حضرموت، واصلت عملية “الفيصل” التي أطلقها التحالف أمس، عملياتها لليوم الثاني علي التوالي، بإسناد من القوات الإماراتية وقوات النخبة الحضرمية ضد عناصر تنظيم “القاعدة”، حيث تم تطهير 70 في المئة من معقل التنظيم في وادي حضرموت.

وفي تعز، وزع الهلال الأحمر الإماراتي أمس، ألفي سلة غذائية ضمن حملة التوزيعات المستمرة على سكان مديرية المخا.

وفي الحديدة، ظهر نجل شقيق الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، طارق صالح، وانتشرت صورة له تجمعه بالمحافظ الحسن طاهر، في غرفة عمليات تحرير الساحل الغربي.

ويعد طارق صالح “الرجل الثاني بعد صالح” وشغل منصب القائد الميداني للانتفاضة ضد الحوثيين أواخر العام الماضي.

من جانب آخر، نفذت ميليشيا الحوثي أول من أمس، حملة اختطافات واسعة طالت عشرات المواطنين في مديرية الجراحي بالحديدة، الذين رفضوا المشاركة في الحرب.

من ناحية ثانية، عين الرئيس عبدربه منصور هادي ليل أول من أمس، العميد الركن يحيى صلاح قائداً للمنطقة العسكرية الخامسة، والعميد الركن هاشم الأحمر قائداً للمنطقة العسكرية السادسة للواء 141 مشاة، واللواء الركن إسماعيل زحزوح قائداً للعمليات الخاصة.