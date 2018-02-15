وافق مجلس جامعة الكويت على ترقية 25 عضو هيئة تدريس الى درجة استاذ واستاذ مساعد من مختلف الكليات، سبعة منهم في الكليات الانسانية و18 من الكليات العملية.

وعقد مجلس الجامعة امس اجتماعه برئاسة وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي، وبحضور مدير جامعة الكويت د.حسين الأنصاري، وأعضاء مجلس الجامعة، وذلك يوم الخميس الموافق 15 فبراير 2018، في قاعة مجلس الجامعة بالخالدية.

وأكد على أهمية التعاون للنهوض بمسيرة التعليم الأكاديمي في جامعة الكويت، مشيدا بإنجازات الإدارة الجامعية خلال الفترة الماضية التي أثمرت عن تطوير العمل الأكاديمي والتعليمي.

ورحب مدير الجامعة الدكتور حسين الأنصاري بتولي الدكتور حامد العازمي حقيبة وزارة التربية ووزارة التعليم العالي، مشيدا بدوره أثناء عضويته في مجلس الجامعة خلال السنوات السابقة، ودوره كأكاديمي من كلية الهندسة والبترول والمناصب التي تقلدها طوال مسيرته.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم جامعة الكويت أمين عام الجامعة الدكتور مثنى الرفاعي بأن مجلس الجامعة صدق على محضر الاجتماع رقم (3/2017) الذي عقد بتاريخ 13/6/2017، كما اطلع على تقرير متابعة تنفيذ قرارات مجلس الجامعة في اجتماع رقم (3/2017).

وأشار د.الرفاعي الى أن مجلس الجامعة ناقش عدداً من البنود منها: التقويم الجامعي المقترح للعامين “2019/2018″ و”2019/2020” بما فيها كليات مركز العلوم الطبية وكلية الحقوق، واقتراح اللجنة العامة للبعثات تعديل المادة (32) من اللائحة المعدلة لتنظيم الإيفاد في بعثات معيدي جامعة الكويت حيث تمت الموافقة عليه.

وأضاف ان مجلس الجامعة وافق على اقتراح تعديل البند (أ) من المادة رقم (30 مكرر) من نظام الاستعانة بخدمات أعضاء هيئة التدريس من لائحة شؤون أعضاء هيئة التدريس، كما وافق على التعديلات المقترحة على لائحة النظام الجامعي الطلابي بجامعة الكويت.

وذكر أن المجلس اطلع على مذكرة الأمانة العامة للجامعة بشأن إدراج المكافآت الإكلينيكية لبرنامج دكتور في الصيدلة بكلية الصيدلة ضمن مشروع السنة المالية “2018/2019″، والذي تمت الموافقة عليه، كما اطلع على مذكرة في شأن الضوابط المقررة للكتابة للطلبة ذوي الإعاقة، وتمت الموافقة عليها.

وفيما يلي اسماء الأساتذة المرقين:

ترقيات الكليات العملية:

د.أنور خليفة اليتامى (أستاذ)، د.بدر فهد البديوي (أستاذ)، د.جابر حمد المدعج (أستاذ)، د.جامشيد اقبال محمد رفيق (أستاذ)، د.محمد صلاح أباظة (أستاذ)، د.أسيل محمد الرقم (أستاذ مساعد)، د.أكرم محمود اسبيته (أستاذ مساعد)، د. أنوار محمود العوضي (أستاذ مساعد)، د.خالد محمد يونس قزاقزة (أستاذ مساعد)، د.رولا حسين محمد علي (أستاذ مساعد)، د. سليمان يوسف الصباح (أستاذ مساعد)، د. عبدالرحمن دهام الصليلي (أستاذ مساعد)، د.عبد الله سعد العازمي (أستاذ مساعد)، د.غانم عبدالصمد العبادي (أستاذ مساعد)، محمد حيدر جمال (أستاذ مساعد)، د. محمد حمد الشايجي (أستاذ مساعد)، د.محمد علي الخالدي (أستاذ مساعد)، د.نوال علي الصايغ (أستاذ مساعد)،

ترقيات الكليات الإنسانية والاجتماعية:

د. تغريد محمد القدسي (أستاذ)، د.رضا خور مشاهجول (أستاذ)، د.عادل عبد الوهاب الشرف (أستاذ)، د.مشاري خليفة العيفان (أستاذ)، د.هيفاء يوسف الكندري (أستاذ)، د.ناصر خليفة اللوغاني (أستاذ مساعد)، د.نجود عبد الكريم المؤمن (أستاذ مساعد).