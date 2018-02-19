مجلس الصقر للتنمية ناقش جدول البرامج التدريبية ومشاريع المبادرين الصغيرة والمتوسطة

عقد مجلس أمناء مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعه برئاسة عبدالله الحميضي في يوم الأحد 18 فبراير 2018، حيث تم مناقشة عدد من المواضيع الواردة على جدول أعماله.

وقد استعرض المجلس متابعة المشاريع المختلفة التي يقوم المركز بتنفيذها والتي اشتملت على عدد من الأنشطة، مثل البرامج التدريبية القصيرة والبرامج الموجهة وبرامج التدريب المهني المتخصصة والاستشارات الفنية، والاشراف على المنح الدراسية التي تقدمها غرفة تجارة وصناعة الكويت لطلبة الماجستير من الكويتيين.

كما ناقش المجلس ما تم إنجازه من مشاريع، ومن أهمها التقدم المحرز في مشاريع تأهيل المبادرين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمعني بتنفيذ “دبلوم ريادة أعمال “بالتعاون ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي والصندوق الوطني لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبرامج المتخصصة في موضوع “الالتزام لشركات القطاع الخاص” و”مكافحة غسل الأموال” بالتعاون مع احدى الجهات العالمية المرموقة في هذا المجال. وتعد هذه المهارات من المهارات التي تركز عليها المؤسسات المالية الوطنية وهيئة أسواق المال، هذا بالإضافة إلى البرامج الأخرى والتي بلغت 42 برنامجاً لعام 2017.

كما استعرض المجلس خطة المركز التشغيلية للعام 2018 والتي اشتملت على برامج التدريب القصيرة وبرامج التدريب الموجهة والبرامج المتخصصة، وأطر التعاون مع بعض المؤسسات الوطنية والعالمية ذات العلاقة بتدريب وتأهيل المبادرين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.