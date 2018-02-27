سعود السمكة

سعود السمكة

ما يسمى مجلس العلاقات العربية يصلح أن يطلق عليه “مجلس البدعة” فهو في الواقع اسم على غير مسمى وغير مسبوق وليس له أثر في الموروث العربي وشخصية نبتت كالفطر ليس له سند قانوني ولا غطاء رسمي ولا يمثل “الكار” الديبلوماسي العربي ولا يحمل قضية معينة بل على العكس فأعضاؤه هربوا من قضايا اوطانهم التي هي اليوم بأشد الحاجة الى اي جهد لشدة ما تمر به من ظروف صعبة لم تألفها من قبل! فالعراق مهدد من شبح التقسيم وهو الآن أصلا بلا سيادة على أرض الواقع بل هوى في طريق الانسلاخ عن واقعه العربي وقراره غدا فارسيا بامتياز ولبنان في وسط هذا الفسوق السياسي الذي يمارسه زعماء طوائفه اصبح يعاني من فقدان الامل بمستقبل واعد وكذلك بقية أعضاء المجلس الاخرين فهم ليسوا أحسن من أقرانهم.

ان احدا لا يستطيع ان يقف في وجه احد اذا اراد ان يفتح لنفسه متجرا سياسيا يحقق من ورائه مشاريعه وطموحاته الاقتصادية لكن بشرط ان تكون تبعات هذا المتجر ومصاريفه وتكاليفه على حسابه الخاص وليضع له العنوان الذي يشاء والأعضاء الذين يختارهم ويعتقد أنهم يحققون له طموحاته، لكن ليس على حساب الكويت والمال العام، فهنا يحق لأي مواطن أن يعترض ويحاسب الحكومة إذا مولت هذا المشروع الذي لا ناقة لها فيه ولا جمل الا ان واقع الحال صاحب الفكرة أسس مشروعه وعين اعضاءه ثم جاء لحكومة الكويت ليضعها امام الامر الواقع ويطلب منها تبني المشروع اي ان الدولة تنفق والاخ يقطف الثمار على ماذا؟ على شراء سمك بالبحر! ووضع عنوانا للمشروع “مجلس العلاقات العربية” أي انه من خلال هذا المجلس الهراء وعلى من تضحكون؟ لكن الحق على من نفذ لكم طلباتكم وهي الحكومة الكويتية، فالحكومة هنا تساءل فقط عن اهدارها للمال العام اذا ما سايرت رئيسكم وتبنت مشرعه الذي يريده غطاء لتحقيق طموحاته، وانما تظهرنا كشعب بأننا قطيع من الهبل لا يعي ما يدور حوله وبالتالي فان مسألة الضحك عليه سهلة وميسرة وشعب في بلد لديه خيرات ومن السهل بمكان ان نوهمه اننا من خلال دعمكم سنصبح قادرين على حل قضايا العرب مع العالم وننهي احتلال فلسطين لتعود لأصحابها!

ان الحكومة هنا ومن خلال هذا الدعم العبثي ترتكب خطيئة بعثرة المال العام، وبالتالي ينبغي ان تتعرض للمساءلة من قبل سلطة مجلس الامة واذا تقاعس مجلس الامة عن دوره فالمطلوب من جمعية المحامين ان تتولى تبني هذه المسألة امام القضاء حتى تتوقف الحكومة عن هذا الدعم العبثي لهذا المجلس “الجمبزة” واذا ما اراد احد ان ينشئ له كيانا للبرستيج فليفعل هذا من ماله الخاص.