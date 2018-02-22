سعود السمكة

سعود السمكة

منذ فترة ونحن نسمع ان هناك مجموعة متناثرة ومتنافرة اطلقت على نفسها مجلس العلاقات العربية، ولا احد يعرف من هم هؤلاء الاشخاص، وما صفتهم ومهامهم واهدافهم وموجبات وضرورات تحركاتهم، فإن كانت الاهداف الدفاع عن القضايا العربية فالدول العربية لديها حكوماتها ووزراء خارجيتها وسفراؤها وممثلوها لدى المحافل الدولية والاسلامية والعربية واذا كان الهدف تحرير فلسطين فهناك الجامعة العربية وهناك منظمة الدول الاسلامية، وهناك مجلس الامن والامم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومنظمات حقوق الانسان، وهناك المنظمات والحكومات الفلسطينية، فهل عجزت كل هذه الحشود العالمية والعربية والاسلامية عن تحقيق هدف تحرير فلسطين، وعن حل القضايا العربية مع دول العالم ليأتي نفر من دول تعاني كل مشكلات الدنيا ليحلوا قضايا العرب ويحرروا فلسطين؟

احد اعضاء هذا المجلس من العراق والعراق مختطف تمهيدا لضمه رسميا للهلال الفارسي، الذي خريطته تحت عمائم حكام طهران، والعراق اليوم رغم انه يملك من الثروات ما يجعل منه اغنى اغنياء العالم، يعاني خمسون في المئة من شعبه حياة دون خط الفقر، بسبب الرياح العاتية من الفساد التي تجتاحه منذ العام 2003 حتى اليوم، ولا يوجد في الافق القريب ما يبشر بوقف هذه الرياح لأن عناوينها ستتمكن عقائديا من شرائح كبيرة من المجتمع العراقي، مرتهنة لهذه العناوين وهي تمثل مرجعيات مقدسة لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، بحسب معتقداتها.

اما عضو المجلس الثاني فهو من لبنان ولبنان وما ادراك ما لبنان، الذي كان جنة الله على ارضه، الا انه اصبح اليوم فعلا ماضيا لشدة ما تعرض له على ايدي زعماء الدكاكين التي تحكمه حتى اخذ مكانه بين دول الفقر والعوز، فلبنان بلد المياه لا ماء فيه، ولبنان بلد وفرة الطاقة لا كهرباء فيه، ولبنان الذي كان يتباهى بأنه من اقوى اقتصادات العالم او على الاقل ضمن الاقوياء، اقتصاده اليوم قد اخذ مكانه في دائرة الاقتصادات الفاشلة!

والعضوان الثالث والرابع من مصر، ومصر التي خرجت للتو من زلزال ما سمي بالربيع العربي الذي قذف بإمكانياتها الاقتصادية عشرات السنين الى الوراء مع تمدد البعد السكاني الذي جعل من مساحة البطالة تتمدد اكثر واكبر، والعضو الخامس من فلسطين وهي حنان عشراوي.

اذا هؤلاء الاعضاء يفترض ان “اللي فيهم مكفيهم”، وبالتالي فإن بلدانهم بأوضاعها اولى باهتمامهم، اما اذا كانوا عاجزين عن حل مشكلات بلدانهم فإذا كيف يستطيعون ان يعملوا على حل مشكلات الدول العربية مع دول العالم وبالذات القضية الفلسطينية، واقل ما فيها عودة عروبة القدس بعد قرار الرئيس ترامب؟

والسؤال: اي جهة تتكفل بميزانية هذا المجلس الذي عين نفسه بنفسه؟ معقولة حكومة الكويت؟ فإذا كان حقا حكومة الكويت فعلى اي بند تعتمد هذه الميزانية، فالجماعة ماخذين راحتهم في الحل والترحال، وعايشين الدور في اجتماعات دول الاتحاد الاوروبي وحوارات مع الكونغرس الاميركي ومحادثات مع الصين وروسيا والكوريتين، هذا غير العواصم العربية بطائرات خاصة وأجنحة في افخم الفنادق، فهل معقولة كل هذه الاموال من الكويت؟ وعلى ماذا؟ وما النتيجة؟ وحسب معلوماتنا بأن رئيسهم يحاول ان يضغط على الحكومة لكي تعطيه مقرا دائما لهذا المجلس الخرطي، فإذا كانت الدول العربية والاسلامية بإمكانياتها المادية وجيوشها العسكرية الجرارة وديبلوماسيتها وتعدادها البشري سائرة للتطبيع مع حكام تل ابيب، فمعقولة علاوي وعمر موسى والسنيورة وعشراوي راح يحلون القضية لتعود فلسطين لأهلها؟

نصيحتي لكم ايها السادة وانتم في هذه السن المتقدمة، بعد ان تقاعدتم ان تلزموا مساكنكم للراحة، فصاحب الفكرة مو حولكم وهو له رسوماته الخاصة!