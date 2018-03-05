مجلس القضاء: إبطال البرلمان ليس ظاهرة تستوجب التدخل التشريعي

كتب – رائد يوسف:

ابلغ المجلس الاعلى للقضاء لجنة الشؤون التشريعية رفضه التعديل المقدم على قانون انشاء المحكمة الدستورية لاسيما ما يتعلق في التزام المحكمة البت في دستورية حل المجلس ومرسوم الدعوة للانتخابات قبل عشرة أيام من اجرائها.

وقال المجلس الأعلى للقضاء في كتاب ارسله للجنة التي ناقشته امس انه يرفض هذا المقترح لأن ابطال مجلس الامة وحله قضائيا لم يكن الا في حالة وحيدة فريدة لم تشكل ظاهرة متكررة يقتضي معها وجوب التدخل تشريعيا لتنظيم المدد الاجرائية للطعن على مرسوم الحل.

وفصل الطعن على مرسومي حل مجلس الامة والدعوة للانتخابات عن الطعن الانتخابي يتنافر مع طبيعة خاصة باختصاص المحكمة بالفصل في الطعون الانتخابية وهي طعون لا تأتي الا في مرحلة لاحقة على اجراء الانتخابات والمصلحة المقررة للناخب بوصفه مقيدا في جداول الانتخاب للطعن على هذين المرسومين هي محض مصلحة نظرية لا يعول عليها ولا يعتد بها ولا تكفي في حد ذاتها لقبول الطعن امام المحكمة. ولا يجوز من زاوية دستورية تحديد اجل معين لصدور الحكم في هذين الطعنين مع الزام المحكمة الدستورية بإصدار هذا الحكم في موعد غايته ثلاثة ايام قبل يوم الاقتراع مما من شأنه ان يكون معطلا لحق المتقاضين في الدفاع ومصادما مع كفالة ضمانات التقاضي واجراءاته.

بدورها رفضت وزارة العدل الاقتراح ذاته معتبرة ان حل مجلس الامة بمرسوم اميري، كما ان مرسوم الدعوة للانتخابات هو امر استثنائي ولا يستقيم افراد الطعن عليهما امام المحكمة الدستورية بإجراءات خاصة، كما ان هذا الاقتراح «نص اجرائي» ولا يتضمن اي حكم موضوعي، وعلى افتراض قبوله فإن مكانه في اللائحة الخاصة بالاجراءات امام المحكمة الدستورية.