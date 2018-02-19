• مكرمتا الأمير لليتامى وتسديد ديون الغارمين إضافة طيبة لسجل سموه الناصع

منح مجلس الوزراء هيئتي الصناعة والزراعة أسبوعين لإزالة المعوقات بمشروع مدينة جنوب سعد العبدالله الإسكاني، وذلك بالتنسيق مع الجهات التي تراها مناسبة للإسراع في ذلك.

وقرر المجلس في جلسته التي عقدها أمس برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك في قصر السيف تكليف هيئة تشجيع الاستثمار إعداد قائمة جديدة بالمشاريع المقترح تنفيذها من الملتزمين ببرنامج الأوفست، كما وافق على مشروعي قانوني نظام براءات الاختراع ومكافحة الغش التجاري لدول التعاون وأحالهما إلى سمو الأمير تمهيدا لإحالتهما إلى مجلس الأمة.

وهنأ المجلس سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد والشعب الكويتي بالأعياد الوطنية مبتهلاً إلى المولى القدير أن يرحم شهداءنا الأبرار، مشيدا بمكرمة صاحب السمو لليتامى وتسديد ديون الغارمين على نفقته الخاصة، مبينا أنها” إضافة طيبة لسجل سموه الناصع واسهاماته الإنسانية العديدة”.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولـة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح إن المجلس عبر عن عظيم الاعتزاز ووافر الشكر والتقدير لسمو الأمير على هذه المبادرة الكريمة التي تشكل إضافة طيبة لسجل سموه الناصع واسهاماته الإنسانية العديدة، وتعكس ما يتمتع به سموه ورعاه من مودة متبادلة وعلاقة متميزة مع شعبه الوفي التي تمثل إحدى أهم سمات مجتمعنا الكويتي.

و أضاف ان المجلس استعرض نتائج مؤتمر الكويت الدولي لإعادة اعمار العراق، الذي استضافته دولة الكويت مؤخراً، وعبر عن عظيم ارتياحه لما تم اتخاذه من قرارات وتعهدات لإعادة إعمار العراق من الدول المشاركة في المؤتمر، والتي بلغت 30 مليار دولار أميركي.

وأشار إلى أن المجلس أعرب عن شكره وتقديره للجهود الطيبة التي بذلها سمو الأمير وسمو ولي العهد وكافة الجهات الحكومية التي ساهمت بجهودها المخلصة في التحضير والإعداد لهذا المؤتمر، وما أبدوه من حرص عال للارتقاء بمستوى التنظيم والترتيب، وبما يتوافق مع أهمية هذا الحدث الدولي، وإبراز الوجه الحضاري للوطن العزيز.

قانونان

ومضى الصالح قائلا إن المجلس اطلع على توصيتي لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (71 لسنة 2013) بإصدار قانون (نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية)، وعلى مشروع قانون بالموافقة على إصدار قانون (النظام الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية)، وقرر المجلس الموافقة على مشروعي القانونين، ورفعهما إلى سمو الأمير، تمهيداً لإحالتهما إلى مجلس الأمة.

وأضاف ان المجلس اطلع على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن القائمة الثانية من المشاريع المقترحة لتنفيذ التزامات برنامج الأوفست القائمة، وقرر المجلس تكليف هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالتنسيق مع كل من وزارة المالية والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والجهات التي تراها مناسبة لإعداد قائمة جديدة بالمشاريع المقترح تنفيذها من قبل الملتزمين ببرنامج الأوفست، مع الأخذ في الاعتبار البعد الاقتصادي والتنموي والاجتماعي لكل مشروع، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر خلال شهر من تاريخه، مشيرا إلى أن المجلس أحيط علماً بتوصية اللجنة بشأن التقرير الدوري الثامن للجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية (ديسمبر 2017).

وذكر الصالح أن المجلس أحيط علماً بتوصية اللجنة، بشأن التقرير المقدم من المؤسسة العامة للرعاية السكنية حول سير العمل في ضوء الخطة التنفيذية والجدول الزمني بمشـروع جنوب المطــلاع الإسكاني، والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل المؤسسة والجهات الحكومية ذات الصلة لإزالة كافة العوائق التي تعرقل الجدول الزمني لتنفيذ المشروع.

وأشار إلى أن المجلس بحث شؤون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة.