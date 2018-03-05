مجلس الوزراء أقر برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الخامس

النائب الأول: تطوير الإدارة الحكومية وزيادة فعاليتها وكفاءتها وبناء الاقتصاد المعرفي

إحياء الدور المحوري للقطاع الخاص في قيادة التنمية ودعم تمكين العمل والإنتاج

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه امس على برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الخامس عشر “2016/2017 – 2019-2020” الذي يستهدف استعادة الدور الريادي الاقليمي للكويت كمركز مالي وتجاري.

وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر امس في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

وبعد الاجتماع قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح: ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد شرح لمجلس الوزراء في مستهل اجتماعه نتائج الزيارة التي قام بها للبلاد المبعوث الأميركي الجنرال أنتوني زيني وفحوى المحادثات التي أجراها والتي استهدفت بحث الخلاف الخليجي والجهود المبذولة لاحتوائه بالإضافة إلى مناقشة الترتيبات الخاصة بالقمة الأميركية الخليجية المرتقبة في مايو المقبل.

وشرح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد برنامج عمل الحكومة لمجلس الوزراء مضامين برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الخامس عشر 2016/2017 إلى 2019/2020 وأوضح للمجلس الطموحات والتطلعات التي يستهدفها البرنامج في استعادة الدور الريادي الإقليمي للكويت كمركز مالي وتجاري وإحياء الدور المحوري للقطاع الخاص في قيادة التنمية ودعم سبل وأسباب التمكين للعمل والإنتاج والتنمية البشرية الكلية.

وبين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الموضوعات والقضايا التي تحظى بالأولوية في اهتمام الحكومة والتي تمثلت بتطوير الإدارة الحكومية وزيادة فعاليتها وكفاءتها وبناء الاقتصاد المعرفي إلى جانب الإصلاح الهيكلي للاقتصاد والاستدامة الاقتصادية والمالية والمشروعات التنموية وتطوير رأس المال البشري والبنية التحتية وغيرها من الاهتمامات الأخرى كما تناول البرنامج المتطلبات التشريعية لبرنامج عمل الحكومة الكفيلة بتنفيذه وتحقيق غاياته.

وأشار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى المرجعيات الأساسية التي انطلق منها البرنامج والتي تمثلت في النطق السامي لسمو الأمير وكلمة سمو رئيس مجلس الوزراء في افتتاح دوري الانعقاد الأول والثاني للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة ورؤية الكويت 2033 في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري كما شرح للمجلس التفاصيل الفنية والجوانب التنفيذية للبرنامج.

وتدارس مجلس الوزراء جميع الجوانب والتفاصيل المتعلقة بالبرنامج وقرر الموافقة عليه معبرا عن شكره وتقديره للجهود المخلصة التي بذلت من قبل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والجهات الحكومية المختلفة معربا عن أمله في تعاون الجميع من أجل تحقيق غاياته وأهدافه السامية وقرر إحالته لمجلس الأمة.

وعلى جانب آخر بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة.

كما بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.