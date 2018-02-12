عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي امس في قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح في تصريح له عقب الاجتماع انه في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة دولة الكويت لأعمال المؤتمرات التحضيرية والوزارية لمؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق واجتماع التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش على المستوى الوزاري استمع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد حول آخر التحضيرات والترتيبات الجارية بشأن استضافة هذا الحدث المهم الذي سيتفضل صاحب السمو الأمير برعاية وافتتاح أعمال مؤتمر الكويت الدولي لإعادة اعمار العراق غدا الأربعاء وكذلك ما يتصل بجدول أعمال الاجتماعات بهدف توفير مقومات النجاح المأمول لأعمال هذا المؤتمر وتحقيق أهدافه وغاياته المنشودة.

ومن جانب آخر بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الأسئلة والاقتراحات برغبة المقدمة من بعض الأعضاء وكذلك الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمة القادمة.

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي وبهذا الصدد أشاد مجلس الوزراء بالعمليات الأمنية والعسكرية التي يقوم بها الجيش المصري ضد البؤر الإرهابية التي تم رصدها في شمال ووسط سيناء واستكمال تدمير الأهداف التابعة للعناصر الإرهابية آملا لمصر العربية وشعبها دوام الاستقرار.

ومن جانب آخر أعرب مجلس الوزراء عن عميق الأسف إزاء حادث سقوط طائرة روسية في جمهورية روسيا الاتحادية مؤخرا والذي أسفر عن قتل جميع ركاب الطائرة ومتقدما بخالص العزاء وصادق المواساة لروسيا الاتحادية وشعبها.