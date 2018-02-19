كتبت – مروة البحراوي:

وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بتعيين الدكتور مصطفى رضا وكيلا لوزارة الصحة، ومنح هيئتي الصناعة والزراعة أسبوعين لإزالة المعوقات بمشروع مدينة جنوب سعد العبدالله الإسكاني بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وقرر مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاسبوعي في قصر السيف امس برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك تكليف هيئة تشجيع الاستثمار إعداد قائمة جديدة بالمشاريع المقترح تنفيذها من الملتزمين ببرنامج الأوفست، ووافق على مشروعي قانوني نظام براءات الاختراع ومكافحة الغش التجاري لدول التعاونو أحالهما إلى سمو الأمير تمهيدا لإحالتهما إلى مجلس الأمة.

وفي موازاة اعلان مجلس الوزراء تعيين استشاري القلب الدكتور مصطفى رضا وكيلا لوزراة الصحة خلفا للوكيل السابق الدكتور خالد السهلاوي، اصدر وزير الصحة الدكتور باسل الصباح قرارا بندب الدكتورة رفعة الرشيدي لادارة مستشفى الفروانية، وتكليف المدير السابق للمستشفى الدكتور مهدي الفضلي للعمل في مكتب وكيل وزارة الصحة بالمسمى الوظيفي ذاته “مدير مستشفى”.

وجاءت قرارات وزير الصحة تنفيذا لحكم قضائي صدر من المحكمة الكلية وقضى بالغاء قرارات وزارية سابقة.