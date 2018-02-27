مجلس الوزراء يدعو لوقف العنف في الغوطة

الرياض – وكالات:

شدد مجلس الوزراء السعودي، على ضرورة وقف نظام الرئيس السوري بشار الأسد العنف في الغوطة الشرقية، وإدخال المساعدات الإنسانية والالتزام بمسار الحل السياسي، وفق إعلان جنيف وقرار مجلس الأمن الدولي 2254.

وجدد المجلس، في جلسته الأسبوعية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس، القلق، لاستمرار تصاعد هجمات النظام السوري على الغوطة وأثر ذلك على المدنيين.

وتطرق، إلى ما شددت عليه السعودية في بيانها لاجتماع السفراء لمجموعة ال77 والصين بنيويورك، من ضرورة التعاون الجاد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وإصلاحات الأمم المتحدة، موضحا أن المملكة قدمت خلال السنوات الثلاث الماضية نحو 125 مليون دولار عبر الأمم المتحدة.

كما تطرق إلى ما عبرت عنه المملكة في ختام أعمال المؤتمر الدولي لدعم دول الساحل الأفريقي في بروكسل، من جهودها في مكافحة التطرف والإرهاب، ومن ذلك دعمها بمبلغ 123 مليون دولار للقوة المشتركة لمكافحة الإرهاب في دول الساحل الأفريقي والدعم الإنساني للاجئين.

وأشاد بما اشتمل عليه “إعلان جدة” الصادر في ختام أعمال الدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل بمشاركة 56 دولة إسلامية ومنظمات إقليمية ودولية، وقرر الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة السعودية والمكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب الموقعة بالرياض.