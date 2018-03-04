مجلس جامعة الدول العربية يشيد بالدور الإنساني للأمير

القاهرة – كونا:

أشاد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين امس بالدور الانساني لسمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد والجهود التي تبذلها دولة الكويت في تسليط الضوء على القضايا العربية.

وقال مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون الوطن العربي السفير عزيز الديحاني لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش ترؤسه وفد الكويت بالدورة العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين ان الاجتماع أشاد بدور سمو أمير البلاد في استضافة مؤتمر الكويت الدولي لاعادة إعمار العراق.

وأضاف أن المجلس أكد أن نجاح المؤتمر يعكس ادراك المجتمع الدولي لحجم المعاناة ومتانة العلاقات الكويتية – العراقية.

كما اشار الى اشادة المجموعة العربية كذلك بالجهود التي بذلتها الكويت من خلال ترؤسها مجلس الأمن في فبراير الماضي والتي ساهمت في عقد جلسة غير رسمية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد حول آفاق حل الدولتين من أجل السلام في الشرق الأوسط.

واوضح الديحاني أن اجتماع اليوم “امس” ناقش مشروع قرار حول سورية تضمن ايضا اشادة ودعم عربي للدور الانساني للكويت من خلال استصدارها للقرار الدولي رقم (2401) بشأن تطبيق هدنة انسانية في سورية الأمر الذي “يعكس الدور الانساني الذي تتصف به الكويت”.

واكد الرغبة العربية في العمل من أجل التقدم خطوات بمسيرة العمل العربي المشترك, مبينا ان جدول أعمال الدورة تطرق الى كل جوانب العمل العربي المشترك والقضايا العربية التي تعني مستقبل هذا العمل وما يتعلق بتداعيات وانعكاسات هذه القضايا لاسيما القضية الفلسطينية التي تمثل القضية الجوهرية.