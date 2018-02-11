مجمع كيماويات جديد في أبوظبي بمليار دولار

أبو ظبي-رويترز: تبني شركة شاهين كيم للاستثمارات المملوكة للمستثمرين من الامارات وسلطنة عمان مجمع كيماويات جديدا باستثمارات أربعة مليارات درهم “1.08 مليار دولار” في أبوظبي مما سيعزز قطاع انتاج الكيماويات في دولة الامارات.

وقالت مدينة خليفة الصناعية أبوظبي “كيزاد” في بيان امس ان شاهين كيم وقعت اتفاقا معها لاستئجار أرض للمجمع.

وأوضح البيان أن المنشأة الجديدة ستورد المواد الخام لعدد من أكبر الشركات الصناعية في الامارات مثل الامارات العالمية للالمنيوم.

وسيعمل المجمع الجديد المزمع إنشاؤه في إمارة أبوظبي على تعزيز قطاع انتاج الكيماويات في دولة الامارات العربية المتحدة.