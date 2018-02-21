مجموعة الساير نظمت حملة للوقاية من أمراض القلب واكتشافها مبكرا

انطلاقا من جهودها في الحد من مخاطر امراض القلب والاوعية الدموية نحو كوكب نعيش ونعمل فيه بصحة وحيوية, نظمت إدارة التميز المؤسسي في مجموعة الساير القابضة حملة توعية بالتعاون مع جمعية القلب الكويتية في المكتب الرئيسي للشركة في المنطقة التجارية الحرة, الكويت, وكذلك في مكاتب تسليم و تأجير السيارات في العارضية.

شارك في الحدث أعضاء الإدارة العليا والموظفين من مختلف وحدات العمل. وقد غطت الحملة مجموعة من الفحوصات المجانية كفحص الكوليسترول, السكر والضغط في الدم.

وفي هذه المناسبة شكر المهندس نهاد الحاج علي, نائب مدير مجموعة التميز المؤسسي في الساير القابضة, جمعية القلب الكويتية على نجاح هذه الحملة قائلاً: «نهدف من خلال هذا البرنامج الى ابلاغ الناس بأهمية الكشف المبكر لأمراض القلب, وفي الوقت نفسه ان نعكس الاهتمام تجاه موظفينا في الساير من خلال الفحوصات الصحية ونشر الوعي حول الحياة الصحية لجميع موظفي المجموعة».

أدارت جمعية القلب الكويتية جلسة التوعية الصحية مركزة على تبني نمط حياة صحي للحصول على قلب صحي وذلك من خلال:

• التحكم بالكولسترول والدهون غير الصحية

• تنظيم ضغط الدم والسكري

• التوقف عن التدخين والحد من تناول الكحول

• مراقبة الوزن وممارسة التمارين يوميًا

• تناول الفواكه والخضار بانتظام

• الحصول على قسط كافي من النوم لمدة 7 – 8 ساعات يوميًا