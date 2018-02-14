أعلنت مجموعة بنك برقان تحقيقها 65.2 مليون دينار (نحو 214.9 مليون دولار) أرباحا صافية بربحية 25.4 فلس للسهم الواحد عن عام 2017.

وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة ماجد العجيل في تصريح صحافي امس إن صافي الربح الأساسي باستثناء المخصصات الاحترازية وبعد احتساب كلفة السندات بلغ 76.2 مليون دينار (نحو 251.4 مليون دولار) في حين بلغ العائد على حقوق المساهمين الملموسة 12.5 في المئة.

وأضاف العجيل أن مجلس إدارة المجموعة أوصى بتوزيع نسبة 7 في المئة أرباحا نقدية ونبسة 5 في المئة أسهم منحة مبينا أن الإيرادات التشغيلية للمجموعة سجلت نموا بنسبة 2 في المئة لتصل إلى 239.4 مليون دينار (نحو 789.8 مليون دولار).

وذكر أن الكفاءة التشغيلية للمجموعة تحسنت مع انخفاض النفقات التشغيلية بنسبة 4 في المئة لتصل إلى 109.2 مليون دينار (نحو 360.2 مليون دولار) مضيفا أن الأرباح التشغيلية نمت بنسبة 8 في المئة لتصل إلى 130.2 مليون دينار (نحو 429.5 مليون دولار).

وأفاد بأن جودة الأصول سجلت تحسنا ملحوظا مع تراجع نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 2.7 في المئة مع تغطية بنسبة 155 في المئة وانخفاض تكلفة االائتمان إلى 0.9 في المئة في حين نمت القروض والسلفيات بنسبة 4.3 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 4.4 مليار دينار( نحو 14.6 مليار دولار).

وأشار إلى نمو ودائع العملاء بنسبة 11 في المئة لتصل إلى 4.2 مليار دينار (نحو 13.8 مليار دولار) فضلا عن نمو القروض والسلفيات على أساس سنوي بنسبة 4.3 في المئة لافتا إلى تخفيض نسبة الأصول المرجحة بالمخاطر بعد استبعاد التأثير من إحتساب الضمانات العقارية. وقال العجيل إن نسبة كفاية رأس المال بلغت 16.2 في المئة كما في 31 ديسبر 2017 موضحا أن البنك عمد الاستثمار في تقوية قدراته لادارة المخاطر والالتزام والتحكم خلال العام الماضي. ولفت إلى تحقيق جميع بنوك المجموعة التابعة الربحية ومستمرة بالنمو كما تحظى بمعدلات رأس مالية قوية مبينا أن عمليات المجموعة الدولية تساهم بنسبة 45 في المئة من الدخل التشغيلي لها.

وتتضمن البيانات المالية الموحدة نتائج عمليات المجموعة في الكويت وحصتها من البنوك الإقليمية التابعة وهي بنك برقان – تركيا وبنك الخليج والجزائر ومصرف بغداد وبنك تونس العالمي.