تحدثت تقارير عن المرتزقة الروس الذين كانوا في غمرة القتال جنباً إلى جنب مع القوات الحكومية السورية، بسبب الضربة الأميركية لهم في 7 فبراير 2018 والتي أسفرت عن مقتل وجرح العشرات منهم قرب بلدة خشام في محافظة دير الزور شرق البلاد.

وذكرت وكالة “رويترز” للأنباء أن قائد المرتزقة الروس في سورية هو العميد السابق ديمتري أوتكين، وهو من المقاتلين السابقين في منطقة دونباس شرق أوكرانيا، وكان يعرف بالإسم الحركي “فاغنر”.

ونقلت تقارير إعلامية روسية عن مصادر عسكرية قولها إن أوتكين خدم سابقا في لواء القوات الخاصة التابعة للمخابرات العسكرية الروسية، وأنه ذهب إلى سورية مع مجموعة من المقاتلين تجندهم شركة تدعى “سلاف كوربس”، في العام 2013 حيث كانت أولى مشاركاته هناك.

تضم مجموعة “فاغنر” حوالي 2500 رجل روسي، يصل راتب الضابط الواحد منهم إلى 5300 دولار شهرياً، وهي تعمل لصالح شركة عسكرية خاصة، ولم يتضح إلى الآن عدد قتلاها من الضربة الأميركية، ولم يتضح سبب هجومها على قاعدة عسكرية تابعة لقوات سورية الديمقراطية “قسد” المدعومة من الولايات المتحدة.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية أدرجت في يونيو 2017 مجموعة “فاغنر” على قائمة الأفراد والكيانات الروسية الخاضعة للعقوبات بسبب مشاركتها في الصراع الأوكراني، كما أضافت أوتكين إلى لائحة الخاضعين للعقوبات.

ووفقا لتحليل أجرته شبكة “بي بي سي”، تستخدم مجموعة “فاغنر” قاعدة تدريبية في مولكينو، في منطقة كراسنودار في جنوب روسيا، وهي ليست بعيدة عن شرق أوكرانيا.

ولا تعترف روسيا رسمياً بوجود أي من مرتزقة لها في سورية وبالتالي يمكنها نفي وقوع أي إصابات أو قتلى في القتال هناك، ويشبه دورهم دور المقاتلين الأميركيين المنتشرين في العراق على نطاق واسع.

وقال ضابط سابق في “فاغنر” لم يكشف عن اسمه، إنه عندما ساعدت روسيا قوات الحكومة السورية في استعادة السيطرة على تدمر من تنظيم “داعش”، كانت المهام الأولى موكلةً لرجال “فاغنر” الذين كانوا أول من دخلها، ثم تلتها القوات البرية الروسية ثم العرب والكاميرات.

ويعتقد أن “فاغنر” تتلقى الدعم المادي من رجل أعمال غني مقرب من الرئيس فلاديمير بوتين يدعى يفغيني بريغوزين وهو مدرج على لائحة العقوبات الأميركية بسبب صلته بالانفصاليين شرق أوكرانيا.