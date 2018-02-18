مجهولان سلبا اسيويا بسكين وثالث “راود” وافدة

كتب ـ مشعل السنعوسي:
سلب شخصان مجهولان وافدا اسيويا هاتفه النقال ومحفظته بعد ان هدداه بسلاح ابيض في منطقة جليب الشيوخ.
وبحسب مصدر امني فان وافدا اسيويا حضر الي مخفر الجليب وملابسه ممزقة وافاد بان مجهولين يرتديان ملابس رياضية قطعا طريقه اثناء توجهه الى مسكنه وهدداه بسكين ثم سلباه هاتفه النقال ومحفظته التي تحتوي على 60 دينار وثبوتياته الشخصية وفرا هاربين وعليه تم تعميم اوصاف المتهمين وجار البحث والتحري للقبض عليهما من قبل رجال المباحث بعد تسجيل قضية سلب بالقوة.
ومن جانب اخر تقدمت وافدة اسيوية ببلاغ الى مخفر الفروانية افادت فيه بان مجهولا طاردها وتحرش بها طالبا منها الذهاب معه الى شقته مقابل مبلغ مالي وتم اتخاذ الاجراء اللازم من قبل رجال الامن.
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