مجهول يحرض وافدة على الفسق

كتب – مشعل السنعوسي:

تقدمت مواطنة الى مخفر مبارك الكبير تفيد بأن مجهولا يقوم بتحريضها على الفسق والفجور ويرسل لها صورا مخلة بالاداب على طريق هاتفه النقال.

وفي التفاصيل افادت المواطنة لرجال الامن بان احد الاشخاص يتصل بها وطلب منها اقامة علاقة غير شرعية وعند قيامها باغلاق الهاتف حاول الاتصال بها مرات عدة ومن ثم ارسل لها صوراً مخلة.

وزودت المواطنة رجال الامن برقم هاتف المتهم وجار ضبطه من قبل رجال المباحث وتسجيل قضية تحريض على الفسق والفجور.

ومن جانب اخر وقعت مشادة كلامية بين مواطن ووافدة مصرية اثناء تعرضهما لحادث تصادم ثنائي في منطقة حولي وتم تحويلهما الى مخفر المنطقة لاتخاذ الاجراء اللازم بحقهما.