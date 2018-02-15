ماكغورك يثمن جهود أبوظبي في دحر “داعش”

محادثات إماراتية – أميركية بشأن تطورات الأوضاع

أبوظبي – وكالات: ثمن مبعوث الرئيس الأميركي إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم “داعش” بريت ماكغورك، جهود الإمارات في دحر صفوف تنظيم “داعش” في المنطقة.

وقال في تصريحات صحافية بأبوظبي أمس، إن الشركاء في المنطقة العربية قاموا بجهود عظيمة في محاربة الإرهاب، مؤكدا حرص التحالف على القضاء على فكر “داعش” ومحاربته في منصات التواصل الاجتماعي لمنع انتشاره.

وأشار إلى تراجع قدرة “داعش” على جذب مزيد من المجندين والحصول على الموارد، مشيرا إلى ضرورة وجود شبكة عالمية تتحد ضده لمواجهة إرهابه.

كما أشار إلى أهمية نتائج مؤتمر إعمار العراق الذي عقد بالكويت في إعادة استقرار العراق وإعادة النازحين إلى مناطقهم، لافتا إلى أن نحو 2.3 مليون عراقي شردوا من المناطق التي سيطر عليها “داعش”.

من جانبه، بحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد، مع ماكغورك، عمليات التحالف الدولي ضد “داعش” والسبل الكفيلة باجتثاثه وتجفيف منابعه ومصادر تمويله.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن الجانبين استعرضا الجهود الدولية المستمرة والتنسيق المشترك في مجال مكافحة التطرف والتنظيمات الإرهابية، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما بحث الشيخ محمد بن زايد، مع رئيس مجموعة البنك الدولي الدكتور غيم يونغ كيم، علاقات التعاون بين المؤسسات والجهات المعنية في الإمارات والبنك الدولي، بالإضافة لبحث عدد من القضايا المالية والاقتصادية العالمية.

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، مع رئيس وفد مجلس أعمال الأمن القومي الأميركي والرئيس التنفيذي للمجلس نورتون شوارتز، في تطورات الأوضاع في المنطقة.

وذكرت وكالة انباء الامارات “وام” أن الشيخ عبدالله بن زايد، وخلال لقاءه شوارتز بمقر الوزارة في ابوظبي، أكد عمق العلاقات الستراتيجية الراسخة التي تجمع بلاده بالولايات المتحدة الأميركية.

وفي المقابل، أشاد شوارتز بالمكانة الرائدة للامارات “كنموذج للاستقرار الاقليمي والانفتاح والتقدم في الشرق الأوسط”، منوها بدعمها جهود المجتمع الدولي لارساء السلام والاستقرار في العالم أجمع ومكافحة التطرف والإرهاب.

من جانبه، بحث وزير الدولة لشؤون الدفاع محمد بن أحمد البواردي، مع شوارتز، سبل تعزيز العلاقات الثنائية” بما يخدم مصالح البلدين.

وذكرت “وام” أن الجانبين استعرضا مجالات التنسيق والتعاون في عدد من المجالات بينهما، في ظل الحرص المشترك لرفع مستوى التعاون إلى آفاق أوسع وبما يحقق المصالح المشتركة.

كما تناول اللقاء آخر التطورات والمستجدات في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.