محادثات بين الإمارات والبحرين لاحتواء أزمات المنطقة

أبوظبي – وكالات:

استقبل ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، في العاصمة الإماراتية، وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، إنه تم خلال اللقاء بحث آخر المستجدات على الساحة العربية والتحديات والأوضاع التي تواجه أمن و استقرار المنطقة، كما تم التنسيق والتشاور بشأن الجهود المبذولة لاحتواء التحديات والأزمات التي تواجه المنطقة.

من جانبه، بحث نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، في دبي، مع رئيس بنما خوان كارلوس فاريلا، سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، إن اللقاء تضمن تعزيز التعاون في المجالات كافة، خاصة في المجالات التجارية والاستثمارية والثقافية والسياحية.